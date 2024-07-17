教育部推動疫後重新開放校園　22縣市簽署：讓民眾入校運動閱讀

▲教育部與縣市教育局處長共同簽署校園開放宣言。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

疫情導致校園不對外開放。為了實踐學校社區化、社區學校化概念，教育部長鄭英耀今（17日）與全台縣市教育局處長共同簽署「校園開放宣言」，推動學校開放校園，提供社區民眾校園活動環境、運動設施及公共資源。鄭英耀表示，透過校園開放，讓高級中等以下學校，成為支撐社區閱讀與全民運動的平台。

過去幾年因COVID-19疫情影響，校園暫停開放。儘管目前疫情已趨緩，但校園因人力經費等因素，仍未全面開放。今天在宜蘭舉行的全國教育局處長會議上，教育部長鄭英耀與全台所有縣市教育局處長共同簽署「校園開放宣言」，希望藉此實踐學校社區化、社區學校化，並鼓勵社區民眾協助學校校務發展，增進學校與社區交流共榮，促進全民運動、社區共好，提升教育發展及國民身心健康。

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鄭英耀指出，隨著疫情趨緩，各縣市逐步恢復到疫情前校園開放狀況，但部分學校態度比較保守，仍是有許多規範，包括運動場域與相關空間，確實有比較多的規範，所以教育部希望透過這個宣言，讓校園充分提供給社區民眾使用。

對於校園對社區民眾開放，鄭英耀進一步說明，透過校園開放，讓高級中等以下學校，成為支撐社區閱讀與全民運動的平台。例如開放部分教室，讓學生家長跟小孩在晚餐後或者下班後，全家可到學校裡面去走走，爸爸可以去跑步、媽媽去散步，也許還可以開放個兩、三間教室，讓學生也能夠寫作業或者閱讀。

▲教育部長鄭英耀表示，透過校園開放讓學校成為支撐社區閱讀與全民運動的平台。（圖／記者許敏溶攝）