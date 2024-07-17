公共化幼兒園再增250班　平價教保名額破50萬「每月只要3千元」

▲教育部表示，公共化幼兒園7年來累計增加3659班，平價教保名額將破50萬名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／宜蘭報導

準公共幼兒園政策在8月進入第三期。教育部今（17日）指出，針對公共化不足地區，協助地方政府擴大量能，今年將再增加250班，7年來累計增加3659班，增加超過8.9萬個公共化名額，並透過公共化及準公共機制並行，今年8月平價就學名額將超過50萬名，為家長多增加31.8萬個名額，回應平價教保需求。

113年全國教育局處長會議今天在宜蘭進行第2天議程。國教署針對「平價幼兒教保服務」的推動情形進行專題報告。

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報告中指出，行政院邀集各部會規劃「我國少子女化對策計畫」，對於學齡前幼兒，以「增加平價名額」、「降低就學費用」、「發放育兒津貼」為主軸，並納入「0到6歲國家一起養」政策。

從107年8月推動到今年8月，平價（公立、非營利及準公共）就學名額將超過50萬名，家長每月最多繳3千元，不但增加家長選擇托育場域的機會，也實質降低子女就學的費用。

國教署學前教育組長王慧秋表示，教育部從106年起，與各縣市逐校盤點既有空間調整使用，並訂定中程計畫及各年度目標值，並提高補助上限及比率，全額補助增設2歲專班，減輕地方政府財政負荷。針對公共化仍有不足地區，持續協助地方政府擴大量能，今年將再增加250班，7年來累計增加3659班，增加超過8.9萬個公共化名額。

為了協助地方政府解決學校既有空間不足困境，王慧秋指出，教育部爭取前瞻基礎建設特別預算，並透過少子女化計畫年度預算，協助地方政府興建公共化幼兒園，共補助興建134園，包括公立63園、非營利71園。

▲教育部表示，準公共幼兒園從113學年起進入第3期程，平價教保名額將突破50萬名。（圖／記者許敏溶攝）

王慧秋表示，根據行政院指示，從109年7月起，由教育部協助公部門設置員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，經過各部會費心盤整超過600餘個場地，從110至113年期間，共協助14個部會設置160個（442班）員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，提供9200餘個名額，讓員工安心工作及就近托育子女。

準公共幼兒園從113學年起進入第3期程。王慧秋指出，地方政府已完成續約作業，新申請園也陸續完成簽約程序，預計共達1973園，約提供23.5萬名額，加上公共化幼兒園（約26.6萬名），合計平價就學名額約50.1萬名，相較於少子女化計畫施行前，多增加31.8萬名，家長選擇機會增加，也能保障幼兒及早就學權益。

為強化準公共第3期管理機制，王慧秋表示，將逐步調整師生比為「1：12」，約7成公共化幼兒園已達成，減輕教保人員帶班壓力及提升教保品質，也支持公立幼兒園開辦延長照顧及寒暑假加托服務，完善各項措施；在準公共第3期程部分，將強化管理機制，提高基本薪資以利穩定師資，並明定裁罰次數及採記點方式，持續關注家長及幼兒權益。

教育部長鄭英耀則呼籲各縣市的教育局處長，如果學校預定地有閒置空間，可提供給企業界建置托兒所。他並舉以位於高雄的日月光公司為例，該公司有2萬名員工，若投入經費興建托兒所，不僅解決員工育兒問題，也有助於提高生育率，並減少公部門的投入。