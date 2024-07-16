「玉山學者計畫」通過55件創新高！教育部：3學者年薪加500萬

▲教育部推動玉山學者計畫今年核定55件，是歷年最高。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

113年玉山學者計畫共有121件申請案，最後核定55件，是歷年最高，通過件數比率4成5則是歷年次高，有3名玉山學者獲外加年薪最高500萬元。

為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部於民國107年推動玉山學者計畫，包括延攬玉山學者和玉山青年學者，規劃提供符合國際競爭的薪資待遇，吸引國際人才來台任教，以提升台灣高教的國際影響力。

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教育部今天透過文字回應中央社，113年有121件申請案（玉山學者44件、玉山青年學者77件），核定55件（玉山學者23件、玉山青年學者32件），另有6件國際優秀人才案；今年共18校提出申請，12校獲通過（台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中興大學、台灣師範大學、台灣科技大學等12校）。

玉山學者外加薪資每年最高新台幣500萬元，玉山青年學者外加薪資每年最高150萬元，教育部提到，今年有3名玉山學者獲核定外加薪資500萬元（短期交流者將依服務時間比例核算），1名玉山青年學者獲核定外加薪資150萬元。

根據教育部資料顯示，玉山學者計畫自107年度推動以來，通過比率為3成1至5成1不等，113年申請件數121件和通過比率4成5，都是歷年次高，通過件數55件則是歷年最多。

教育部表示，相對於歐美主要國家，台灣教師薪資偏低，又因地緣環境等影響，國際頂尖學者延攬不易，教育部推動玉山學者計畫的短程目標，希望協助各大專延攬國際頂尖人才；中長程目標則為提升台灣高教的國際競爭力，改善高教學術環境後，讓國際人才在台灣學術研究環境扎根發展，使台灣成為國際優秀人才就業的優先選擇。