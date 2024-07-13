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韓國3支箭擺脫行人地獄「斑馬線覆蓋手機訊號」　李孟諺：值得學習

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝

▲韓國為澈底擺脫行人地獄，除加強汽機車速度管理、提升斑馬線能見度，並覆蓋斑馬線手機訊號，避免行人滑手機。（示意圖／記者李毓康攝）

李姿慧／台北報導

不停讓行人重罰6千元上路滿一年，不過台灣仍未澈底擺脫行人地獄，曾是行人地獄的韓國祭出三支箭，除市區和學區全面降速、斑馬線加崁燈外，還覆蓋斑馬線手機訊號，讓行人無法邊滑手機邊過馬路，交通部長李孟諺今(13日)在鏡電視《對話新部長》節目中指出，值得學習。

汽車不停讓行人重罰上路滿1年，不過仍有77.6%家長不放心讓小孩自己上學，今年第一季汽機車不停讓行人致死增2.2倍，交通部長李孟諺今(13日)在鏡電視《對話新部長》節目表示，交通部對改善行人安全有許多措施，包括路口設施環境改善，年底前鎖定全台2700個路口，進行斑馬線退縮，讓車輛轉彎跟行人間視線不會有阻隔。

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李孟諺進一步說明，斑馬線空間也採醒目顏色，譬如綠斑馬，或劃設黃框；較長斑馬線設置庇護島，車子左轉比較不會「切西瓜」，對行人有較好保護；另外也推動行人早開時相，行人綠燈較早亮燈讓行人先行，以及人行道外擴，2700個路口都會優先改善。

李孟諺指出，在執法上，也會增加180處科技執法，縱使警察沒有在現場，民眾禮讓行人上也會比較注意；也設置道安總動員平台，開放民眾通報哪些路口和道路需要改善。此外，每周也會公布交通事故死亡人數，和各縣市交通事故狀況，以及做了哪些改善，透過中央和地方政府一起努力，洗刷汙名。

▲▼交通部長李孟諺 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長李孟諺。（資料圖／記者屠惠剛攝）

由於韓國為了改善行人地獄，推動5030政策，也就是市區道路速限50公里，學區速限30公里，以及斑馬線增加崁燈，提醒汽機車留意行人，為避免行人邊滑手機邊過斑馬線，也針對行人穿越線手機訊號覆蓋，讓行人無法滑手機。

交通部長李孟諺坦言，台灣行人死亡情形還是南韓2010年水準，目前仍有很大改善空間，韓國的做法值得參考，包括交通部已研討市區道路寬度適度縮減，降低車速，另南韓全面性讓市區速限在50公里以下、斑馬線覆蓋手機訊號等做法，都值得學習，行人邊過斑馬線邊看手機滿普遍的，他山之石可以虛心學習。

至於記點制度加嚴後又鬆綁，李孟諺表示，今年6月底新修法新制上路，讓記點制度更合理一點，更接地氣做法，符合現實，過往地方常常道路好幾公里都是紅線，找不到黃線臨停下客，因此請地方政府劃設出1成5黃線，希望達到這個目標，讓民眾接送家人等有空間上下車，預計年底前完成。

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