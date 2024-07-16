工程師偷台達電9980顆IC半導體晶片　曾竊走廣達CPU晶片、記憶體

▲半導體晶片。（圖／路透社）

文／中央社

台達電前林姓男工程師趁著值夜班時偷走9980顆IC半導體晶片，不法獲利新台幣59萬3000元，桃園地檢署今天依竊盜罪起訴他；林男去年就曾因偷廣達電腦的CPU晶片及記憶體被起訴。

桃園地檢署起訴書指出，31歲林姓男子在台達電子工業股份有限公司平鎮廠當工程師期間，為了解決債務問題，趁著去年9月5日、9月21日和10月17日值夜班時、相關倉庫管理人員下班後，行竊IC半導體晶片。

起訴書指出，林男以不詳方式進入台達電的倉庫，開啟放置IC半導體晶片的防潮櫃，徒手竊取櫃內9980顆IC半導體晶片至包內，等到下班後再帶出公司，賣給不知情的徐姓男子，不法獲利59萬3000元。

起訴書指出，去全案因台達電發現該防潮櫃內的IC半導體晶片有短少，內部調查後發現林男涉案，進而報警；林男在偵訊時坦承不諱，但否認台達電指控他竊取2萬1060顆IC半導體晶片，僅承認偷了9980顆。

起訴書指出，由於台達電倉庫沒有監視器、僅拍到出入口畫面，並無其他客觀事實證明其餘消失的1萬1080顆IC半導體晶片也是林男所偷，因此僅就9980顆部分偵結，依竊盜罪起訴林男。

根據桃園地檢署起訴書資料，林男並非第1次犯類似案件，他在民國111年底從廣達電腦股份有限公司離職後，去年2月假冒其他廣達電腦員工身分9度行竊，偷走價值約923萬餘元的CPU晶片及記憶體等，去年11月被桃園地檢署依竊盜等罪嫌起訴。