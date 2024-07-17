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你被社群綁架了嗎？盤點網友熱議8大「社群成癮」危害排行

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲社群媒體讓大眾可以不受時間與地區限制地緊密聯繫，然而過度沉迷有成癮傾向時，可能對個人生活帶來影響。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者洪菱鞠／綜合報導

走到哪、滑到哪，社群媒體的便利和普及，卻伴隨著社群成癮風險，不只是學業與工作表現、人際關係、家庭和諧，甚至身心健康也可能受到影響。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「社群成癮危害」話題的網路聲量表現，揭露網友熱議的8大社群成癮危害排行。

根據網路聲量表現觀察，發現許多網友提到社群成癮可能對個人「情緒」產生負面影響，就有人說「每天滑IG、YT看到的都是皮膚好、鼻子挺，甚至身材也是前凸後翹的女生。手機滑一滑會開始反思檢討自己，然後就會覺得心情低落」，引起其他人共鳴表示「身邊包括我也超多人開始外貌焦慮，真的該戒社群媒體了」、「我最近也有點容貌焦慮，現在網路上的網美妹妹們都比我們漂亮好多」等，認為將身心過度投入在社群媒體上，容易使人陷入「社群比較心態」，在看到他人社群上的完美形象、多采多姿的生活時，往往會產生焦慮和自我否定感，進而陷入低落的情緒或壓力中。

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網友熱議的八大社群成癮危害排行（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

▲社群成癮產生的問題不容忽視。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

此外，當過度依賴社群媒體來滿足社交需求時，可能因此減少或忽略現實生活中與親友的面對面交流，造成人際關係的淡化或疏離，甚至進一步加深孤立感。網友提到「下班想和家人聊聊天，但大家都沈迷於手機、滑IG和Threads」，直呼簡直是「科技冷漠」；也有網友表示「朋友約出去玩結果大家都各滑各的手機，不知道見面的意義在哪裡」，許多人也對此熱議「我也覺得如果見面時，一直在滑手機就沒必要見面」、「我也關掉IG後跟朋友變得更親近，可以聊聊彼此的生活，而不只是透過動態得知」等，點出社群成癮削弱了現實中的人際互動，對家庭或同儕關係都可能帶來隔閡。

過度依賴社群媒體也可能導致「日常生活失衡」，例如作息紊亂、荒廢原有的興趣和學業等，同時也會分散注意力，降低工作效率和學習成績。一名網友在討論區發文指出「真的很討厭社群成癮的自己」，表示「我每次都沒辦法在時間內好好完成一件事情，就連娛樂的追劇或是看書也會一拖再拖，看一半按暫停然後用手機」，其他人也認同回覆「明明就已經規劃好要幹嘛，永遠都在拖延，原因都是因為一直看手機，明明連限動都刷不出新的了還要繼續滑」、「有時根本沒要看什麼，就一直漫無目的的滑」，坦言花費大量時間使用社群媒體使得自身專注力下降，更讓日常生活中的辦事效率大受影響。

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