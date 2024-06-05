亞馬遜原始部落「連網路9個月」！村民沉迷色情片　擺爛不狩獵

▲星鏈計畫為原始部落提供網路。（圖／navi global，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西一個隱居在亞馬遜叢林深處的原始部落，受惠於馬斯克的星鏈計畫（Starlink），在數個月前成功接通網路，然而當地長者卻抱怨，自從部落接上網路後，大量年輕人竟開始沉迷於社群媒體與色情影片，甚至試圖在部落內嘗試「激烈式性行為」。

根據《紐約時報》報導，星鏈最一開始被認為能對這個偏遠的原始部落帶來巨大幫助，包含可以在緊急情況下聯絡當局尋求幫助，例如野外容易發生的被蛇咬傷。然而自從巴西這個擁有2000人的「Marubo部落」在9個月前首次連接上網路以來，帶來的壞處卻遠遠大於好處，更導致部落內因為這項服務產生嚴重分歧。

73歲的Tsainama Marubo表示，「一開始大家都很興奮，但現在情況卻很糟糕。年輕人因為沉迷上網變得懶惰，甚至開始學習白人的生活方式。」由於Marubo部落主要靠村民自給自足，因此年輕人必須打獵、捕魚以及務農，否則就沒飯可吃，但是有些年輕人自從部落連接上網路後，卻開始整天只顧著玩手機。

不僅如此，當地長老直言，Marubo部落是一個保守的社會，甚至不允許公開接吻，然而自從有了網路後，當地許多年輕男性開始在群組中分享色情影片，甚至有些人出現「帶有攻擊性的性行為」。

部落首領擔心自有的歷史和文化會因為過度上網而消失，因此開始規定村民的上網時間，包含每天上午2小時、晚上2小時以及周日全天。

此外，由於年輕人剛接觸網路，缺乏數位素養，因此容易成為網絡詐騙的受害者。據悉，許多年輕人經常在社交媒體上與陌生人聊天。