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PO文飆髒話罵教授　學長截圖告狀！「教授笑回1句」全場讚：有風度

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲學長看到學弟罵教授，截圖傳給教授看。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

社群媒體使用普及，透過平台分享日常、抒發心情是再平凡不過的事，一名科大學生發文罵教授，「給他（教授）教真的是X你老師」，貼文碰巧被同校學長看到，並將文章轉貼給教授；事後學弟以郵件跟教授道歉，教授也親自回信，高EQ的回話獲得一票網友大讚，「教授好有風度，令人敬佩」。

有網友在PTT發文，「學弟在脆上罵教授，學長轉發給教授」，在Threads看到有趣的文章，男大生發文罵教授，「給他（教授）教真的是X你老師」。沒想到該篇文章被學長看到，還截圖傳給教授，「你不敢跟教授說的話，我已經幫你轉達給教授了，刪文也沒用」。

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事後，男大生親自寫郵件跟教授道歉，教授則回應「網路本就是同學抒發心情的園地，『偶』沒有放在心上」。男大生將教授的回覆PO上網，再次道歉，以後會更注意言行舉止，「好的老師值得一直修」。

貼文曝光，網友大讚教授有風度，「偶豪喜翻這教授」、「不得不說教授格局打開了」、「這教授看起來就是知識+年代遇過很多這種了」、「重點就是回信：偶沒有放在心上」、「每年屁孩那麼多，真放心上早氣死了」、「偶沒有放在心上，但是放在期末分數上」、「偶沒放心上，放分數上」。

也有網友討論學長的行為，「把私底下的話轉給別人看真是沒品」、「我覺得學長沒品，私底下發牢騷你跑去傳話」、「學弟搶學長暗戀對象？」

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