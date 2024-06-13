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泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆

▲▼泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆。（圖／@selililina_授權使用）

▲芹那PO出泳裝學士服照，吸引超過4000人按讚留言。（圖／@selililina_授權使用）

記者鄒鎮宇／綜合報導

又到了6月畢業季，就讀國立陽明交通大學的芹那，近日在Threads上分享過去拍攝的學士服照，立刻吸引大批網友朝聖、轉傳。

芹那向《ETtoday新聞雲》表示，她目前就讀國立陽明交通大學的傳播研究所，今年會畢業，但仍在努力寫碩論。因為畢業季到來，才打算在ThreadsPO出2年前在淺水灣拍攝的畢業照過過乾癮，沒想到意外被網友分享，「擔心家人看到怎麼想…，畢竟長輩好像都用FB比較多，但我想跟他們說我有好好在準備碩論喔！」

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芹那表示，因為畢業季在夏天，也想拍下有夏季代表的照片，才與一位朋友去海邊穿著泳裝拍攝畢業照，「另外之前好像也看過類似的拍法，但是好像尺度更大，是領巾加裸體」。

▲▼泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆。（圖／@selililina_授權使用）

▲▼芹那表示，她沒想過會爆紅，希望網友可以別留含有性騷擾的留言。（圖／@selililina_授權使用，下同）

▲▼泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆。（圖／@selililina_授權使用）

芹那的照片在Threads PO出後，吸引4000多名網友按讚留言，也被網友分享到PTT及臉書等各大社群，引起大批網友討論及朝聖，「讚！美美的」、「這是我不付費就可以看的嗎」、「太辣囉」、「風吹來的正是時候」、「畢業快樂」、「謝謝妳畢業超人」。

此外，芹那表示，面對意外爆紅她感到很意外，初期也很難調適，因此有在IG發限時動態，呼籲網友不要再留含有性騷擾留言，希望大家當個有禮貌的人。

▲▼泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆。（圖／@selililina_授權使用）

▲▼泳裝正妹海邊拍學士服照！「一陣風吹來」畫面被捕捉　4000人讚爆。（圖／@selililina_授權使用）

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