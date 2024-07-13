醫生看診打針遭毆傷　動手男嗆「亂打針我就打他」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿榮（化名）去年8月間前往當地某醫院就診，過程中卻打傷醫生，到案之後還說出「我認為醫生亂打針，我就打醫生」等話。橋頭地院法官日前審理此案，考量到阿榮已經改口坦承犯行，但尚未與受害醫生達成和解，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿榮質疑醫生亂打針，一氣之下竟打傷對方。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年8月間前往高雄一間醫院就診，因為不滿醫生的治療作為，他竟揮手攻擊，導致醫生下巴紅腫擦挫傷。阿榮到案之後否認做出妨害執行醫療業務的行為，並辯稱「我認為醫生亂打針，我就打醫生」、「他打錯針，要怎麼算」。

但檢方認為，本案有醫生以及其他證人作證，還有照片、診斷證明書等證據，阿榮犯行明確，於是仍依法將他起訴。至於傷害罪嫌的部分，醫生沒有提告。

橋頭地院法官認為，阿榮只是因為不滿醫生的醫療作為，竟使用暴力，造成醫生受傷，法治觀念顯然有偏差，而且損及醫病關係，考量到他起初矢口否認犯行，後來才改口坦承，但至今仍未與受害醫生達成和解或彌補損害，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。