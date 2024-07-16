營區賭博3天下注30萬　海軍反潛航空大隊士兵下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）原先在海軍反潛航空大隊服役，卻在服役期間於營區內上網賭博，3天下注30萬元，後來因為被服役單位抓包有高額欠款，整起事件才曝了光。橋頭地院法官日前審理之後，依在營區賭博罪判處阿祥拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿祥在營區內使用手機上網賭博。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥去年5月間入伍並在海軍反潛航空大隊服役（現已退伍），他卻在同年9月間利用空檔時間，躲在寢室旁樓梯及停車場等地點，利用手機上網賭博，3天賭了10多次，下注金額達到30萬元。

後來因為服役單位發覺阿祥有高額欠款，經調查之後，整起事件才曝了光。阿祥在接受憲詢及偵查中均坦承不諱，加上有賭博網站會員帳號、銀行帳號綁定、下注紀錄及轉帳交易明細等證據，檢方訊後隨即依法將他起訴。

橋頭地院法官認為，案發當時阿祥為現役軍人，卻在營區內以手機上網賭博，累積下注金額高達30萬元，不僅助長投機風氣，還敗壞社會善良風俗、影響軍紀，行為確實不應該，考量到他賭博時間不長、沒有推薦同袍一起下注，最終依《陸海空軍刑法》第75條第1項前段在營區賭博罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。