被控幫詐團洗錢32萬　他敗在一串數字「945168」

記者黃翊婷／綜合報導

男子小廣（化名）被指控將3個金融帳戶的提款卡、密碼提供給詐騙集團使用，但他辯稱，自己早就將提款卡折斷丟掉。橋頭地院法官認為，如果小廣已將提款卡丟掉，詐團應當無法把錢轉走，而且他設定的密碼是「945168（諧音：就是我一路發）」，若非他自己說出來，別人很難憑空猜對，最終不採信他的說詞，並依洗錢罪判處有期徒刑3個月，併科罰金3萬元。

▲小廣被指控提供帳戶給詐團使用，導致6人受害，損失32萬餘元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案無關。）

判決書中記載，小廣涉嫌在去年10月16日之前，將自己名下3個金融帳戶的提款卡、密碼提供給詐騙集團使用，導致6位民眾受騙，損失金額大約32萬元。

小廣接受檢方偵查時矢口否認幫助詐團，他辯稱，去年10月中旬他在銀行使用ATM領錢，因為無法提領，便將3張提款卡折斷，再將晶片拆除、拔除磁碼，最後丟進垃圾桶，沒有把卡片交給別人。

不過，橋頭地院法官認為，經調查，銀行方面均無收到小廣申請掛失或補發提款卡的紀錄，如果他真的早就把提款卡銷毀，卡片應當已經無法使用，但受害者的錢幾乎都是在匯入帳戶不久，便被提領或轉帳一空，他的說詞顯然有疑點。

法官接著指出，ATM均有設定安全防範措施，輸入錯誤密碼3次就會遭到鎖卡，他自陳提款卡密碼是「945168（諧音：就是我一路發）」，與一般人常用的生日等個人資訊無關，若非他自己說出來，別人很難憑空猜出正確的密碼。

法官表示，綜合各項證據看來，小廣之前的說詞明顯是事後卸責之詞，不足採信，最終認定本案事證明確，並依洗錢罪判處他有期徒刑3個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。