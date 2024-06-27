賭輸借10萬被拒　他在家放鞭炮「讓媽知道我不開心」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）因沉迷賭博，輸錢之後想跟母親借10萬元被拒絕，竟在去年11月間兩度前往母親家並於室內點燃鞭炮，導致房屋起火燃燒。雖然阿強事後辯稱自己只是想惡作劇，讓母親知道他不開心，並無放火燒屋的意思，但並未獲得橋頭地院法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

▲阿強在母親家放鞭炮，導致房屋失火。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿強明知母親已經聲請保護令，卻因為索討金錢不成，在去年11月間先是透過LINE傳訊息責罵母親三字經，同日晚間7時許又兩度驅車前往母親家，將點燃的鞭炮丟入臥室、浴室、走道、門口、洗衣機內部，導致房屋起火燃燒，浴室屋頂毀損塌陷。

阿強到案之後坦承違反保護令，但強調自己沒有放火燒屋的意思，他只是想惡作劇，把房子弄亂，讓母親知道他不開心。然而，阿強在接受偵訊以及法院準備程序期間又說，他知道放鞭炮有可能會發生火災，「但我放鞭炮當下，沒有想到可能會失火」，之所以會傳訊息罵母親，是因為當時自己沉迷賭博，輸了想跟母親借10萬元，想說再輸就不玩了，可是母親不同意借錢也不接電話，讓他感到很心寒。

負責製作本案火災原因調查鑑定書的人員出庭證稱，這場火災有3個不連貫的起火處，研判是人為刻意在3個地方點燃，所以起火原因判斷為「縱火」；此外，引發火災除了火源之外，還有可燃物，只要有一定的可燃物火勢就會擴大，一支沖天炮就有可能燒掉一棟房子。

橋頭地院法官認為，阿強施放的鞭炮數量包含3至5串的長串鞭炮、3至5盒的盒裝鞭炮，數量非微，而且從現場照片來看，屋內有大量家具及木作裝潢等物品，均屬於易燃物，一旦著火就會迅速延燒，最終不採信他的說詞，並認定本案事證明確，於是依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處他有期徒刑5年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。