人夫分居後每周找她性交易　法院認證「無感情」仍要賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿光（化名）被前妻指控，兩人尚未離婚時，他竟然在分居期間，每周都找同一名應召女郎進行性交易。雖然阿光認為這是人性生理的自然需求，但橋頭地院法官表示，他的行為確實侵害到前妻的配偶權，只是性交易屬於金錢交易，雙方並無感情，經衡量後，判他應賠償前妻10萬元較為適當。

▲阿光被前妻指控，在尚未離婚之前就與他人進行性交易。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

前妻在判決書中主張，阿光在離婚之前，兩人是處於分居狀態，阿光卻自稱有性需求，每周都找同一名應召女郎進行性交易，雖然當時兩人感情已經生變，但尚未正式離婚，雙方仍要負起互信互守的忠誠義務，因此認定自己的配偶身分法益受到侵害，決定提告求償25萬元。

阿光則強調，當初分居是因為前妻外遇，分居時已經在打離婚官司，他與第三人進行性交易是迫於無奈，並非背叛婚姻，只是基於人性生理的自然需求。

不過，橋頭地院法官認為，阿光在離婚之前曾接受家事調查官調查，當時他自己承認性交易的事情，此舉確實對前妻的配偶權造成侵害，前妻自然可以依法提告求償。

法官接著說道，考量到阿光與第三人進行性交易只是金錢交易，無涉情感，加上衡量雙方身分、地位、經濟能力等因素之後，判他應賠償前妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。