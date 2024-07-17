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大陸 大陸焦點 特派現場

玉溪高原游泳館曝光！中華台北隊去年曾來集訓　餐食比照奧運規格

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲雲南玉溪高原體育運動中心擁有11個專業場館和14塊足球場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／玉溪報導

雲南玉溪高原體育運動中心，受到許多運動選手青睞，去年中華隊亞運游泳團隊也來受訓過。負責亞運游泳培訓隊的台灣總教練李澄峰接受訪問表示，玉溪因平均海拔1700公尺上下，彌補台灣缺少高原訓練，玉溪游泳館是非常得天獨厚的場地，餐食比照奧運規格天天送檢。談及儘管兩岸緊繃，李澄峰也說，台灣方面只有提醒要小心，沒有阻攔選手赴陸受訓，陸方也給予很大支持，畢竟政治與體育是兩回事。

地處大陸西南低緯度高原的雲南玉溪高原體育運動中心，海拔1500到2600米，全年平均氣溫在15.4度至24.2度之間，夏無酷暑、冬無嚴寒，具有得天獨厚的客觀訓練條件，滿足運動員的高原訓練需求。

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華民國游泳協會總教練、亞運游泳培訓隊總教練李澄峰。（圖／記者任以芳攝）

許多參與重大賽事的選手、重點培訓青少年選手都會前往玉溪體育中心受訓，之前香港游泳隊、中華台北亞運游泳隊去年也曾來玉溪集訓。

正好今年暑假中華民國游泳協會總教練、亞運游泳培訓隊總教練李澄峰再次來到場館，這次他的任務執行「青少年潛力優秀培訓計劃」，帶領台灣最優秀青少年團隊來玉溪訓練。

談及為何捨近求遠，不在台灣集訓？李澄峰解釋，台灣沒有高原訓練基地，玉溪的體育館對選手來說是非常合適的訓練場地，加上大陸方面在食衣住行等安排也很周到，近兩年選手練習盡量安排在玉溪。

李澄峰也說，2017年也去過昆明場館，但比較老舊，包括也比較過歐美、日本的場館，最後選擇在玉溪集訓。除了科技設備新穎，飲食、語言也相通，大陸方面也提供很好的生活照顧，「進而提高選手的成績，刺激他們有更優良的成績表現。」

談及兩岸關係緊繃，赴陸集訓是否有壓力？李澄峰直言，台灣方面確實有提醒，但是沒有阻止赴陸，本來政治跟體育就不該牽扯。至於大陸方面態度一直是正面幫助，像是集訓期間比照奧運模式，選手餐食天天送檢，十分細心友善。

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲玉溪體育運動學校射擊教練景玉偉指導學生。（圖／記者任以芳攝）

近年雲南玉溪高原體育運動中心名氣越來越大，剛新蓋好的玉溪體育運動學校剛搬遷到周邊，學生有現成國際級受訓唱地，校內設備也很專業，像是射擊場館也十分出名。

射擊場館設計按照國際水平競賽要求，雖然無法承辦國際型比賽，但可以乘載全大陸各省總體比賽，之前承辦大陸最高規格單項全國射擊冠軍賽、全國中學生比賽、雲南省運會比賽。

玉溪體育運動學校射擊教練景玉偉受訪時表示，「2020年搬到新校區，2022年雲南省運會總共設項47枚射擊金牌，我們射擊隊就拿了25塊金牌。」

▲▼ 玉溪射擊館、國際級 。（圖／記者任以芳攝）

▲玉溪體育運動學校面向全大陸招生，正在射擊練習的學生王嘉澤來自大西北甘肅。（圖／記者任以芳攝）

據了解，玉溪體育運動學校面向全大陸招生，有興趣、有淺力的孩子都能來申請就讀。玉溪體育運動學校射擊運動學員王嘉澤受訪時表示，自己老家在甘肅，因父母到雲南玉溪做生意，偶然得知有體育學校，加上自己有興趣，轉學到玉溪專攻射擊。

別看練習射擊槍很小，拿起來有重量，剛開始手都會抖不停。王嘉澤分享受訓經歷，每天舉磚頭40秒再放下，至少循環訓練30次，讓手臂肌肉適應重量，之後拿射擊槍才會穩，但這只是受訓一小部分。

今年要上國一的王嘉澤也告訴記者，自己十分喜歡體育，學校福利很好，還有一些生活學費補貼，未來夢想當射擊教練。

▼玉溪高原體育中心足球場，本月底香港明星足球隊來競賽。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 雲南玉溪運動城、台灣團隊受訓地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲玉溪高原體育中心田徑場 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，目前玉溪高原體育中心擁有11個專業場館和14塊足球場。基地主要擁有一場三館，分別為主體育場、主體育館、交流中心、游泳館，具備田徑、籃球、游泳、足球等各類體育項目的訓練、比賽條件，主體育場、副體育場均已取得大陸田徑協會的認證。

玉溪市多年來也培育體操奧運會冠軍郭偉陽，皮划艇奧運會亞軍、世錦賽冠軍、亞運會冠軍、全運會冠軍劉浩，自行車亞運會冠軍師濤和鐵人三項全運會冠軍白發全等世界級頂尖體育人才，是目前雲南省唯一實現奧星、亞星的州市。 

▲以大陸體操奧運會冠軍郭偉陽命名的體育館 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸體操奧運會冠軍郭偉陽體育館 ，老家玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

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