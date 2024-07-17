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大陸 大陸焦點 特派現場

雲南玉溪向東西部台商招手　位居RECP經濟效應提升產業優勢

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東西部台協會長產業合作對接會在玉溪舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／玉溪報導

第十二屆雲台會今（17）日在玉溪舉行「東西部台協會長產業推介會」，約20多人對玉溪投資營商環境進行考察。對於來自東西部各地台商朋友，雲南省台辦副主任張燦也表示熱烈歡迎，玉溪目前是雲南滇中城市經濟圈建設的核心城市之一，，隨著RCEP產業效應，玉溪未來發展潛力無限，十分歡迎台商朋友來投資。

雲南省台辦副主任張燦、玉溪市委常委王華、玉溪市副市長陳建軍：全國台企聯的嘉賓有全國台企聯常務副會長，百吉傢具（重慶）集團有限公司董事長李文勳，全國台企聯常務副監事長、昆明台協會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁，
玉溪市總商會副會長紀植強，以及東西部各省市區台協會會長等人出席。

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南玉溪市委常委王華。（圖／記者任以芳攝）

王華致辭時介紹，玉溪是滇中「1小時經濟圈」的核心地帶，是中老鐵路沿線站點最多的城市，泛亞鐵路東線、中線等區域性國際大通道在玉溪交匯，也是「一帶一路」建設的重要節點和面向南亞東南亞輻射中心的重要樞紐，同時擁有豐富多樣的礦產資源。

王華指出，雲南有40種礦產資源潛在經濟價值超4000億元。2023年，地區生產總值增長4%、總量保持全省第4，工業化率保持全省第1。雲南省將秉持「兩岸一家親理念，持續深化玉台交流、拓展經貿合作。」

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南省台辦副主任張燦。（圖／記者任以芳攝）

張燦致辭時則說，雲南「中老鐵路」的通車極大地提升了雲南和東盟國家的經貿和人員往來，開通運營至2023年底，累計開行國際貨物列車7000多列，跨境貨物運量達570多萬噸，貨值突破230億元人民幣。

張燦表示，「瀾湄快線」「瀾湄·蓉歐線」，跨境電商、冷鏈快線、紡織快線等新業務，中老泰互聯互通及「中老+中歐」形成有機銜接。加上面向南亞東南亞輻射中心的定位，RCEP政策全面實施，成為雲南全面發展主力優勢。

張燦繼續介紹，玉溪中心城區紅塔區距省會昆明市88公里，是距離省會昆明最近的州市級行政區，也是雲南滇中城市經濟圈建設的核心城市之一，隨著RCEP效應，玉溪的發展優勢將更加凸顯，不只產業資源豐富，氣候條件與台灣比較相近，產業發展互補性強，期盼兩地多方合作。

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全國台企聯常務副監事長、昆明台協會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁。（圖／記者任以芳攝）

勤彭蓁也表示，2023年雲南經濟總量就首次突破3兆大關，過去通過招商引資到雲南投資發展的台商，依託台灣的現代農業服務業等優秀的企業和技術管理經驗，結合雲南豐富的資源，資源優勢在茶葉、花卉、咖啡、農產品、加工、文化、旅遊、生物科技等領域都做出一片天。

勤彭蓁喊話，希望這次來的東西部台協會長有收穫，期盼產業交流合作對接成功，多方了解玉溪產業優勢，一起抓住雲南大發展的機會，關注投資雲南。

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 玉溪特色產業推介。（圖／記者任以芳攝）

座談會期間，東西部各省市區的台協會長了解玉溪特色產業，包括食品產業，像是金斛石耳羹、普洱茶醋、菌菇類火鍋料、特色甜點；獨家醫藥治療脂肪肝、護肝補氣等特色中藥。

據了解，雲台經貿合作穩步發展，截至2023年底，全省累計批准台資企業1181戶，到位資金21.23億美元，雲台貿易額累計達119.99億美元。

▼  台商分享自己考察經驗。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東西部台協會長產業合作對接會、玉溪 。（圖／記者任以芳攝）

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關鍵字：

玉溪東西部台協會長投資營商環境雲南經貿合作RCEP

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