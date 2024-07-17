「火烤」民主大道的三軍儀隊？　網友：先給他們一個讚

▲國軍儀隊撤出中正紀念堂後，首次戶外巡查。（圖／記者李毓康攝）

記者陳香菱／綜合報導

7月15日是政府解嚴七周年，國防部將三軍儀隊表演在這天，正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，移至民主大道前方。民眾擔心國軍長時間在烈日下曝曬，會有中暑風險，對此，國防部表示，三軍儀隊在驗收時會有耐熱訓練，執行勤務「沒有問題」。

當日溫度達到攝氏31度，民眾仍不減興致，為了觀看歷史性第一次操演，專程前往「民主大道」。表演結束後，開始有很多聲音出現，都在擔心國軍穿著厚重禮服在戶外值勤，長時間曝曬在大太陽底下，會不會有「生命危險」，許多網友表示，「請國防部長跟高官來站站看」、「別人家的小孩死不完嗎」，甚至有人認為這是在「火烤」儀隊和遊客，「根本是虐待」。

也有民眾認為，不論如何，都要給三軍儀隊鼓勵，他們每年都要接受鑑測，進行60分鐘耐力評鑑，需要極高的穩定性和耐力，「先給他們一個讚」。

▲國軍儀隊在烈日下操演，民眾擔心國軍安全。（圖／記者李毓康攝）

對此，國防部指出，要成為合格的儀隊官兵，在驗收時要完成「耐熱訓練」，每週的基礎訓練也包含耐熱訓練，因此，三軍儀隊官兵值勤是「沒有問題」。

文化部強調，此次決定是以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為轉型正義目標，讓國軍儀隊的任務回歸到捍衛民主自由、保障人民安全為目的，中正紀念堂的轉型正義任務將持續推進，期盼在不遺忘歷史下，繼續推動各項轉型正義工作，共同面對未來。

賴清德總統也表示，不希望任何人在民主的社會，「用民主反民主」，不希望過去站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去，「我們才能更加團結，國家才能走向光明燦爛的未來，我們一起努力」。