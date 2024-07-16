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真·天兵！海陸新訓中心掉槍　5軍官竟買模型矇混

水中爆破中隊扎實訓練　強化兩棲登陸作戰效能。（圖／軍聞社）

▲海軍陸戰隊水中爆破中隊。示意圖非本文當事人。（圖／軍聞社）

記者葉國吏／綜合報導　

海軍陸戰隊新兵訓練中心發生一件超扯意外！軍中一把手槍遺失，沒想到上校竟然夥同下屬用模型槍來掩蓋此事。屏東地方法院做出裁決，判處相關人等3個月有期徒刑。

根據判決書指出，事情發生在2022年2-3月間，海軍陸戰隊新訓中心第二營在執行教育召集任務整備期間，不慎遺失了一把點四五手槍。為了掩蓋此事，潘東昇上校默許營長林家葳及其他連長集資購買仿真模型槍，並將其儲於械庫中，且未向上級報告。因此，屏東地檢署依陸海空軍刑法第66條對他們提出起訴。林家葳及其他連長也因偽造準公文書等罪被起訴，而監察院更將潘東昇和林家葳移送懲戒法院審理。

▲45手槍示意圖，非當事案件。（圖／軍聞社提供）

法官在審理後，認為潘東昇上校雖有一時的失慮，但他坦承犯錯且有悔悟之意，加上軍中已記2大過，因此判處他有期徒刑3個月，緩刑2年，並須向公庫支付13萬元。

至於營長林家葳，由於軍中已記2大過、2小過，法院判處他有期徒刑1年4個月，緩刑2年，並須向公庫支付9萬元。連長陳佑瑄被判處有期徒刑1年3個月，緩刑2年，並須向公庫支付3萬元。連長鄭年宏被判處有期徒刑10個月，緩刑2年，並須向公庫支付2萬元。連長李文翟被判處有期徒刑1年2個月，緩刑2年，並須向公庫支付3萬元。

 
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