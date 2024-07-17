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大陸 大陸焦點 特派現場

規模最大！兩岸800人PK橄欖球友誼賽　台隊伍獲男子15人制冠軍

▲▼ 台北巨人橄欖球隊合影 、福建聯隊（藍）VS台北巨人隊（白） 。（圖／記者任以芳攝）

▲台北巨人隊與福建聯隊友誼賽。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福建報導

第十二屆海峽青年節·第九屆海峽兩岸(福建)青年英式橄欖球交流賽暨2024年全國觸式橄欖球分區賽(福州站)日前在福州海峽奧林匹克體育中心舉行，來自兩岸的52支隊伍、近800名運動員參與，創下兩岸橄欖球交流賽史上參與人數規模最多的一屆賽事。

本屆賽事涵蓋撞式、觸式和腰旗等多種賽制，設立從幼兒、小學、中學到成年隊伍等多個組別，選手年齡從5歲到75歲。

▲▼ 台北巨人橄欖球隊合影 、福建聯隊（藍）VS台北巨人隊（白） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台北巨人橄欖球俱樂部獲得男子15人制冠軍。（圖／主辦單位提供）

經過預賽和決賽，撞式比賽結果由福州青年隊獲得男子10人制冠軍，台北巨人橄欖球俱樂部獲得男子15人制冠軍；腰旗比賽中，廈門思明區七星幼兒園星耀隊獲得幼兒混合組杯級冠軍。

觸式比賽中，清華附中嘉興實驗學校獲得小學U9混合A組杯級冠軍，連江縣琯頭中心小學獲得小學U9混合B組杯級冠軍，金港灣欖勝俱樂部獲得小學U12混合組杯級冠軍，清華附中嘉興實驗高級中學獲得中學混合組杯級冠軍，福州車務段鐵路旋風橄欖球隊獲得成人混合組杯級冠軍。

▲▼ 台北巨人橄欖球隊合影 、福建聯隊（藍）VS台北巨人隊（白） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣桃園市立石門中學與台灣教練康永明。（圖／主辦單位提供）

台灣桃園市立石門中學等台灣中小學隊伍首次來福州參賽，與大陸校園橄欖球隊伍結對交流。福建省橄欖球協會向台灣知名教練康永明頒發校園推廣顧問證書。

康永明曾擔任中華台北橄欖球青年隊教練，看好大陸的發展，今年帶著全家來到福州定居，未來深耕校園橄欖球體育運動。

福建省橄欖球協會會長吳露生表示，海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽作為海峽兩岸規模最大的橄欖球賽事，明年將迎來第十個年頭。「希望賽事越辦越好，加強兩岸橄欖球愛好者的交流互動。」

據悉，這項賽事從2015年開始舉辦，9年來累計吸引兩岸4000多人參與，成為兩岸交流中規模最大、影響最廣、持續時間最長的橄欖球賽事，也是兩岸體育交流的重要品牌活動。

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