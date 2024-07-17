父親節不知道送什麼好？《網路溫度計DailyView》票選最強實用禮物出爐！

▲近期《網路溫度計DailyView》2024父親節最受歡迎禮物票選出爐，「電動刮鬍刀」依舊是熱門又實用的送禮選擇之一！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

父親節快到了，許多貼心的女兒或太太們正準備尋找適合的父親節禮物，表達對爸爸的愛，卻也苦惱該怎麼選擇一份既實用又能表達心意的禮物。近期《網路溫度計DailyView》2024父親節最受歡迎禮物票選出爐，「電動刮鬍刀」依舊是熱門又實用的送禮選擇之一！不少網友認為，父親節絕對是送爸爸電鬍刀的最佳時機，不僅可以讓爸爸享受高品質的刮鬍時光，電鬍刀的耐用期限長，可以用來天天陪伴爸爸隨時想起家人滿滿的關愛，而且父親節檔期各大廠商也紛紛祭出超殺優惠，聰明消費就趁此時！

▲根據《網路溫度計DailyView》2024父親節最受歡迎禮物票選，刮鬍刀為父親節禮物的超熱門選項。（圖／網路溫度計提供）

採買電鬍刀學問多！網友入手關鍵大揭密

採買電鬍刀學問多，對平時採購3C大多交由另一半打點的女性們來說，一把好用的刮鬍刀到底該怎麼選，肯定很燒腦！所幸，藉由《網路溫度計DailyView》2024電動刮鬍刀購買要點調查結果可略知一二。

▲《網路溫度計DailyView》調查結果顯示，輕巧實用、外型質感、乾淨舒適為刮鬍刀的重要購買依據。（圖／網路溫度計提供）

調查結果顯示，男性挑選刮鬍刀最在意的前3大要素為：「輕巧實用好攜帶」、「外型時尚有質感」、「貼合臉部、乾淨舒適」等考量，可見電鬍刀不只要兼具時尚感及完美手感，還要能在出差旅行時也能輕鬆帶著走，以隨時隨地維持乾淨俐落狀態，這些對男人而言極為重要；其他還有充電快速、使用省時省力、價格實惠等滿足現代人快節奏生活的實用面考量，也獲得不少人支持。

▲電鬍刀不只要兼具時尚感及完美手感，還要能在出差旅行時也能輕鬆帶著走，以隨時隨地維持乾淨俐落狀態。

德國百靈聲量力壓群雄，倚靠百年品牌和德國工藝加持

▲《網路溫度計DailyView》也進一步統計了2024網路熱門刮鬍刀領導品牌的聲量，其中百靈獲得壓倒性的領先。（圖／網路溫度計提供）

《網路溫度計DailyView》也進一步統計了2024網路熱門刮鬍刀領導品牌的聲量，其中百靈獲得壓倒性的領先，而品牌狂獲大家青睞的關鍵不僅在於消費者普遍對德國品牌有好感，而百靈有源自德國百年的精湛工藝，設計簡單有質感，並且是往復式電鬍刀的代表品牌，其一字型刀頭設計，合乎台灣使用者習慣，不需適應期就能以直覺、高效的線性刮鬍方式，簡單貼合肌膚輪廓線及稜角完美剃除鬍鬚，不必忍受反覆摩擦皮膚的不適感。

▲百靈首度推出2024父親節限定禮盒 – 9系PRO PLUS，全台限量不到千組。

今年父親節，百靈瞄準了送禮市場，首度推出2024父親節限量禮盒 – 9系PRO PLUS，以限量和父親節的主題為設計理念，為爸爸們帶來一個質感和實用性兼具的禮物：

1.頂級4+1層刀頭 刮得超乾淨！

▲採用4+1層往復式刀頭，為德國百靈最頂級的刀頭。

採用4+1層往復式刀頭，搭配皮膚保護條及鬍鬚提拉器，可以刮鬍前提起雜亂的鬍鬚，再透過近乎只有人類頭髮半徑的刀網刮鬍，能做到深層刮淨的效果，特別適合亞洲人的軟鬍鬚，也特別適合注重刮鬍刀刮淨力的人。

▲搭配皮膚保護條及鬍鬚提拉器，特別適合亞洲人的軟鬍鬚，把平躺鬍、亂舞鬍通通提起來徹底刮乾淨。

2.智能感應科技＋諧振音波科技 刮得超舒適！

搭載32位元Genius晶片自動偵測刮鬍者鬍鬚量多寡，完美控制刮鬍力道，避免過度拉扯或摩擦肌膚造成不適感，並結合諧振音波科技的聲波刀頭微震動皮膚，撫平肌膚的皺褶，並幫助毛孔釋放短小鬍渣，溫柔震出鬍根而讓刮鬍更加滑順。

3.智能清潔座99.9%除菌＋質感充電和提升旅行便利性

配備智能清潔座，一鍵操作即可完成清洗、潤滑、充電、除菌、風乾等功能，搭配專屬清潔液，除菌率可達99.9%，再也不必自行手動清潔，也可避免直接放在洗手檯上受潮濕影響而滋生細菌，長年保持刀頭乾淨衛生。附有質感充電旅行盒，提升50%增量續航時間，充電後即可使用長達6星期，讓爸爸出門旅遊或出差都能保持最佳狀態。

▲▼配備智能清潔座，一鍵操作即可完成清洗、潤滑、充電、除菌、風乾等功能，也可避免直接放在洗手檯上受潮濕影響而滋生細菌，長年保持刀頭乾淨衛生。

2024德國百靈限定９系PRO PLUS旗艦禮盒組：https://reurl.cc/9veqLv

父親節送禮首選實用、高端好物最高！刮鬍刀依然是超棒的選擇

對比許多搶眼、搞噱頭的禮物讓人感覺華而不實，「實用」一向是台灣男性最重視的選物關鍵，加上身處科技掛帥的島嶼，高端的智能科技產品，更是人人的心頭好！為了將送禮的心意完整展現，最好選擇一份每天都用得到、且實用性極高的物品，讓收禮者天天都能感受到送禮者的關愛。也因此，刮鬍刀向來是父親節歷久不衰的送禮首選，不僅能陪伴爸爸、老公每天維持完美形象，又能享受乾淨整潔的美好生活，今年父親節不妨也選一支刮鬍刀送給他吧！