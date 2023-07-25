過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！網友教撇步「調整體質」天天喝超有感

▲對於過敏兒來說「抗敏之路」彷彿沒有走完的一天！近日《DailyView網路溫度計》整理出10大抗敏難處，意外帶出不少網友靠「LP33機能優酪乳」調整過敏體質的小撇步。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

糾纏人們一輩子的過敏，真的沒有擺脫的一天嗎？《DailyView網路溫度計》近日透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，揭露長期對抗過敏的10大難處，網友看了心有戚戚焉，紛紛留言取暖，「這是在我說吧！」有苦主就說，因為過敏的關係，從小就對衣服、寢具質料很在乎，也和《DailyView網路溫度計》提到的例子一樣，還撒幣請除蟎公司到府服務，東西也不敢亂吃。然而最讓他心累的還是，花了這麼多錢但過敏還是如影隨形，根本無法根除。

到底過敏兒「生活大不易」的點在哪裡？《DailyView網路溫度計》統整的10大生活考驗分別是，長期抗戰不容易堅持、飲食不自由、居家環境要一直清潔、抗過敏習慣不好養成、不易找到過敏原、日用品挑選很麻煩、衣物材質限制多、擔心抗敏方法有副作用、效果不彰無法根治、生活花費高等。看了這些10大難處以後，網友不禁都頭皮發麻直呼，「過去不懂身邊容易過敏的人在哀嘆什麼，現在還沒看到第五點就覺得好崩潰……」也有網友這才明白，原來身邊看起來注重生活質感的人，其實背後可能藏著不為人知的辛酸以及對抗過敏的艱難。

▲《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，揭露長期對抗過敏的10大難處。（圖／擷取自《DailyView網路溫度計》）

其中，網友最有感的就是「生活花費高」。平日的衣服寢具除了要花錢慎選質料，平常使用的保養品或食物也得一試再試，只要季節、環境一有變動，除了要勤加打掃，更嚴重的還得請專業團隊到家裡除蟎，別人是花錢找快樂，過敏兒的大撒幣卻只能維繫身心的平衡。再者「飲食不自由」也讓人大嘆是精神折磨！有時面對學業或工作壓力，想靠吃美食甜點來療癒，但對過敏兒來說這個常見的紓壓管道又處處受到限制，像是蛋類、海產不能吃，甜點常用到的奶類、小麥也不能碰，和朋友家人出門聚餐往往需要餐廳幫忙客製化餐點，但一開口就怕掃了大家興致。綜合以上經常面對的難處，長久下來「乾脆放棄治療」的心態完全可以想像，因此也造就「長期抗戰不容易堅持」的疲憊感。

不過，《DailyView網路溫度計》除了列出過敏不好說的折騰，也為廣大過敏族群著想，貼心提醒雖然抗敏之路看似沒有盡頭，但仍是可以透過一些撇步調整體質，即使無法立即見效，但長期下來還是有一定的幫助。像是有不少研究指出，日常補充益生菌是可以調整過敏體質的，過敏是可以靠「補充益生菌」調整的，因此不妨在日常飲食中選擇益生菌、優格等食物，為自己養出一批抗敏保衛軍。《DailyView網路溫度計》綜合許多網友意見指出，像是許多人選擇的「LP33機能優酪乳」，就因為強調含有抗過敏的專利LP菌，同時也獲得國家健康食品認證，讓不少網友甚至推薦「長期喝」或「天天補充」，才能調整原本的體質，提升整體面對過敏原的保護力。

▲就算不是過敏族，一般人也可藉由天天喝LP33機能優酪乳，提升腸道與身體的保護力。

尤其對於家有過敏孩童的家長來說，比起其他抗敏方式或是辛苦迴避致敏物的生活習慣，口感濃郁好喝的LP33機能優酪乳，相對來說更好讓小朋友接受。無論是做為早餐之一，或是放學回家的下午茶點心，飲用時機廣泛而且巷口超商就能買到的便利性，更是家長願意為孩子天天準備的關鍵。就品牌數據資料顯示，目前已有95%過敏兒家長表示「抗敏有感」，反應出輕鬆從生活飲食著手，也能從內在根本調整體質，讓方便採買的優酪乳，成為「抗敏之路」的超給力好夥伴。

▲濃郁好喝的LP33機能優酪乳讓過敏孩童也能開心飲用，長久下來也讓許多家長覺得「抗敏有感」。

《DailyView網路溫度計》文章一出，許多網友轉發表示，「我朋友就是每天一罐LP33機能優酪乳，以前一換季就心情超差，現在真的好很多了」、「我的抗敏秘方被爆出來了……希望超商超市不會賣到缺貨」，也有人tag身邊深受過敏所苦的朋友，「能夠慢慢調理體質的話就試試看吧！有變好就算賺到？」、「比起動不動就要換衣服跟寢具，喝優酪乳調整體質是不是CP值超高？」。一篇文章讓過敏兒紛紛浮出水面回應，也讓非過敏族群更懂得體貼家人朋友的辛苦，天天為他們或自己準備一瓶LP33機能優酪乳，以「日常抗敏」新對策為身體補充好菌、增加自我保護力，同時也能傳達「我挺你」的溫暖關心。

▼無論早餐或是下午茶時光，讓LP33機能優酪乳成為過敏兒的給力好夥伴。