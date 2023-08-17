網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

▲《DailyView網路溫度計》最近透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查最受到網友喜愛的口味，現在就來check跟自己的喜好排行有沒有一樣！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

市面上的調味乳口味選擇多樣化，無論老少皆喜愛。這些風味各異的飲品在網路上也時常引發激烈的派系鬥爭，每種調味乳都有其擁護者。然而，最近一項媒體調查揭示了一個驚人的事實——「蘋果調味乳」在各種口味中脫穎而出，獲得了壓倒性的支持，成為無數人的首選！

台灣不愧是水果王國，超商超市常見各種水果尬生乳、鮮乳或保久乳的調味乳品項。近期，《DailyView網路溫度計》進行了一項調查，綜合了《KEYPO巨量資料關鍵引擎》的輿情分析系統，揭示消費者對各種調味乳的偏好。調查結果顯示，帶有微酸香甜風味的「蘋果調味乳」，以4,861的網路聲量贏得最高呼聲，成為消費者網路討論的熱點！調查數據進一步揭示水果尬調味乳的其他6大霸主，排名依次是：蘋果、果汁、草莓、哈密瓜、木瓜和香蕉。這些數據不僅展示了蘋果調味乳難以超越的地位，也凸顯了消費者對於水果風味調味乳的喜愛與追捧。

▲還記得小時候學校訂牛奶，訂鮮奶的同學總是羨慕別人爽喝調味乳的往事嗎？其實不只是小學生喜歡調味乳，就連大人偶爾也想藉由乳製品補充營養的同時，喝一個心情快樂。

雖然說口味這件事很主觀，但仍是有些水果排名讓網友直呼沒想到，例如就有網友大驚，沒想到不少人偏愛的水果、香蕉口味，居然排在第二與第六的位置。不過「蘋果口味」坐穩第一名可說是眾望所歸，「第一名果然是我推的蘋果，酸甜酸甜真的超解膩」、「雖然喜歡嘗試各種調味，但蘋果真的是每隔一陣子就想喝的風味耶」。除了風味，也有不少網友開始延伸討論愛牌，以網路聲量最高的蘋果口味調味乳來說，很多網友力推的選擇就是超商常見、在調味乳界蟬聯多年的銷售霸主——瑞穗蘋果牛奶。

▲擁有夢幻酸甜比例的瑞穗蘋果牛奶，是許多網友心中的愛牌。

網友激推的主要原因就是能夠喝出蘋果酸香與濃郁乳香協調出的平衡不膩口感，不過很少有人知道，瑞穗蘋果牛奶讓人「喝了好想念，不喝會懷念」的關鍵，就在於採用了酸甜比例絕佳的富士蘋果風味，再加入最強棒的100%瑞穗鮮乳®優質生乳，才能疊加出滑順香濃、讓人不自覺咕嚕咕嚕喝完一整瓶的滋味，喝得開心的同時也能攝取到蛋白質與鈣質。相當重視成分的網友就表示，「我很怕喝到奶粉或奶精味，就算喝調味乳也會很注意原料來源」、「有時孩子就是不想喝鮮奶，瑞穗調味乳和其他人不同的是使用鮮奶，是我們都超喜歡和放心的調味乳首選」。

面對炎炎夏日，無論是大小朋友一定都會想來一杯冰涼手搖，但隨著現代人健康意識抬頭，還是會想顧及健康！雖然營養師提醒，想攝取更精準的營養，還是以鮮乳為佳，但偶爾想換換口味，寵愛自己與孩子一下，相較於其他含糖手搖飲料或是汽水奶茶等，一樣具有鈣質與蛋白質的調味乳就是很好的選擇，同時也建議要挑就挑採用鮮乳的品牌會更好。面對持續高溫的夏季，就讓100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳的瑞穗蘋果牛奶，以酸香的蘋果風味治癒躁動的夏日心靈，不僅小朋友開心，即使是大人也能重新回味過去早自習的療癒牛奶時光！