避免記點爭議！桃園增設296處臨停　試辦「共用臨停區」

▲桃園區中華路共用臨停區。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局13日表示，為解決交通違規記點爭議，配合交通部要求各縣市間隔100-150公尺路段，劃設10％黃線及專用停車格作法，市府參考各職業駕駛公(工)會需求、違規熱點及各行政區臨停需求高之路段，規劃246處黃線、50處專用車格，截至目前246處黃線完成劃設、50格專用車格亦完成39處劃設，平均完成率達96.28%，以增加臨停供給。

交通局局長張新福指出，一般停車熱區，若以路段10%紅線改黃線是不足的，因為一般車輛也會停放，仍須有專用的管制方式才有效果，交通局遂創意提出「共用臨停區」試辦計畫，目前預於桃園區及中壢區規劃9處，提供小貨車(小客貨兩用車)限停20分鐘，計程車及復康巴士則僅限5分鐘臨停，預計8月份公告實施，若試辦成效良好，將會於其他行政區擴大試辦地點，透過彈性配套的管制方式來保障營業駕駛的臨停權益。

交通部去年推出違規記點制度引發職業駕駛不滿，因此暫緩實施，但請各縣市到今(113)年六月前，評估於每路段間隔100-150公尺劃設10％黃線及專用停車格提供臨停空間，桃市府交通局配合就各職業駕駛公(工)會提出之需求、違停舉發熱點及自行巡查路段，檢討現況紅線及車格劃設情形，計增加黃線246處及專用車格50格，改善上下客臨停及卸貨需求。