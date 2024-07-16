兩岸經貿沒理由被阻礙　許舒博：陸與台商要「共享」機遇不是分享

記者任以芳／雲南報導

第十二屆雲台會今（16）日在昆明舉行開幕式，台灣商業總會理事長許舒博上午致詞表示，台灣對陸旅遊升級到「橙色警戒」，自己只看見「藍天白雲」，兩岸的交流不需要太大框架與限制，更沒有理由不溝通、不交流。受訪時他也直言，過去20、30年台商給大陸經濟帶來發展，現在大陸要分享紅利給台商，實際上應該是一起「共創共享」大陸經濟發展的機遇。

本屆雲台會今在昆明舉行開幕式，大陸雲南省人大常委會副主任王樹芬主持，嘉賓致詞環節依序是雲南省政府副省長王浩，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，台灣商業總會理事長許舒博，大陸國台辦副主任潘賢掌。

▲雲南地理位置特殊，擁有良好發展機遇。（圖／記者任以芳攝）

許舒博首先談及雲南發展，地理位置特殊，貫穿中南半島可以透過中歐班列把商品帶出去，一方面還擁有天然水力發電，在大陸佔第三位，天然綠能提供產業未來無限發展。

談到台商該如何掌握機遇？許舒博說，這次來大陸，沒有看到台灣說去大陸提升的「橙色警戒」，反而看到的都是藍天跟白雲，兩岸的交流不需要有太大的框架與限制，本來可以走得更近。

許舒博指出，過去大陸30多年高速發展，台商分享經濟發展的成果跟機遇，帶動所有就業，並且扮演非常積極重要的角色。「從大陸國台辦到省台辦、市台辦，地方鄉鎮都有台辦，表示台商所到的地方就有台辦，要讓台商繼續在大陸擴大投資，共創共享大陸所有經濟發展的機遇。」

「兩岸血脈，我們有同樣的文化和意見，沒有理由不能好好溝通，或是坐下來好好的交流。」許舒博也進一步喊話，希望大陸領導以及企業主能夠到台灣走一走，並且向大陸國台辦副主任潘賢掌喊話，「多加把勁，勇敢的放下去，讓大陸所有的同胞到台灣走一走，這才是最好的交流，讓彼此之間增進最好的瞭解。」

▲商總理事長許舒博呼籲兩岸經貿沒有理由被阻礙，大陸應該和台商共享紅利，不是分享。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸經貿量下降，許舒博也說，兩岸經貿沒理由有阻礙，大陸目前在國際社會有很多的經貿組織，台灣卻面臨稅金的阻礙，假設透過東協這樣管道，可以建立更大的經貿網路，也讓台灣的經貿加入繼續的發展，「兩岸的經貿沒有任何理由可以阻礙，也沒有任何人可以來阻礙兩岸經貿的發展。」

許舒博也說，自己身為台灣商會的理事長，等於是代表台灣的百工百業，總共有161個商會，各式各樣的產業，自己會秉持兩岸繼續走下去的理念，帶領台灣商業界的朋友走訪大陸的每一個城市，充分的瞭解大陸這十多年來的改變。同時歡迎大陸朋友們到台灣走走，體會台灣特有的人情味，因為兩岸沒有任何理由往回走，也沒有任何理由發生不好事情。

接受媒體訪問時，許舒博再次直言，大陸每次說分享給台商經濟的紅利，實際上不該是這樣，大陸經濟發展的紅利，台商扮演非常重要的貢獻的角色，應該是一起共創共享到大陸經濟發展的機遇，而不是分享。

▼ 商總理事長許舒博呼籲兩岸要趕快溝通 。（圖／記者任以芳攝）

談及兩岸溝通是「已讀不回」，許舒博也說，「兩岸還是要交流，如果停止交流，台灣陸委會和大陸國台辦為何存在？既然要好好的做事，就要放棄了一些成見，好好做好兩岸的溝通交流，包括旅遊、文化、教育等。」

疫情期間加上兩岸局勢惡化，台對陸經貿有慢慢下降趨勢，創下21年來新低，加上大陸緊縮ECFA對台讓利關稅等原因，早些年有不少台資企業提早做風險管理，到東南亞等地尋找新的產業鏈，但最終還是無法與大陸市場完全脫鉤。

對此，許舒博語重心長的說，「不可能把大陸的市場完全毀滅掉，然後從歐美去尋找新的市場，開拓貿易根本不是那麼容易。」穩定長久的產業鏈是最大關鍵，不可能中斷在大陸產業鏈，或者付出更大的成本去外移投資，對於自身競爭力也有相當的影響。

許舒博也說，儘管部分台灣企有找到替代方案，分散市場風險，因此大陸方面終止部分ECFA優惠關稅帶來影響沒有想像的大，研判之後也不可能全部停止。

許舒博直言，如果大陸全面中止ECFA，就像美中貿易戰打到最後殺敵八百，自損一千。陸方表示不滿，但研判不會全面性終止，「只會毀掉自己。」