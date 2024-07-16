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社會 社會焦點 保障人權

快訊／警政署長張榮興上任首波高階人令發布　78人名單曝光

▲警政署人令。（圖／記者張君豪翻攝）
▲警政署警政委員林國清接任台南市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署16日下午發布新任署長張榮興上任後第一波高階警察官人事命令，調陞範圍包括直轄市六都局長、保安總隊長、國道航空港警主官，本波人事命令調整高階警察人事布局78員，堪稱是總統賴清德上任後全國警界第一次大規模調整，象徵新政府及新任署長的警界高層人事布局已然成形。

警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，臺南市政府警察局局長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、及內外勤職務歷練等原則，作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整如下：

總計78員，相關職位調整統一於113年7月19日辦理交接到任手續。

1、警政署警政委員林國清陞任臺南市政府警察局局長
2、警政署主任秘書李政曉陞任警政署副署長
3、警政署鐵路警察局局長廖恆裕陞任警政署主任秘書
4、警政署保安警察第七總隊總隊長吳敬田陞任警政署警政委員
5、臺北市政府警察局副局長廖材楨調任警政署保安警察第六總隊總隊長
6、警政署保安警察第六總隊總隊長李安淳調任警政署保安警察第七總隊總隊長
7、新北市政府警察局副局長呂新財調任警政署鐵路警察局局長
8、桃園市政府警察局副局長張淑芳調任臺北市政府警察局副局長
9、臺南市政府警察局副局長王文澤調任新北市政府警察局副局長
10、高雄市政府警察局副局長林新晃調任新北市政府警察局副局長
11、臺灣警察專科學校教育長林富助調任高雄市政府警察局副局長
12、警政署保安組組長李權哲調任嘉義縣警察局局長
13、警政署國道公路警察局主任秘書陳杏結調任警政署國道公路警察局副局長
14、警政署秘書室主任陳進吉調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
15、警政署基隆港務警察總隊總隊長林温柔調任警政署保安組組長
16、警政署警察廣播電臺臺長陳明志調任警政署交通組組長
17、警政署保安警察第七總隊副總隊長簡吉照調任警政署勤務指揮中心主任
18、警政署保安警察第二總隊副總隊長黃富村調任警政署秘書室主任
19、警政署保安警察第六總隊主任秘書陳永昌調任警政署基隆港務警察總隊總隊長
20、警政署專門委員游永中調任警政署警察廣播電臺臺長
21、警政署航空警察局主任秘書方國璽調任警政署保安警察第七總隊副總隊長
22、臺北市政府警察局警政監陳昭甫調任警政署航空警察局主任秘書
23、警政署警監督察王世芳調任警政署國道公路警察局主任秘書
24、警政署警監督察朱信憲調任警政署保安警察第二總隊主任秘書
25、警政署警監督察林沐弘調任警政署保安警察第六總隊主任秘書
26、警政署警監督察陳建臻調任警政署專門委員
27、臺北市政府警察局中山分局分局長陳金城陞任警政署專門委員
28、新北市政府警察局新店分局分局長陳朝新陞任警政署警監督察
29、新北市政府警察局三重分局分局長黃南山陞任警政署警監督察
30、桃園市政府警察局桃園分局分局長吳明彥陞任警政署警監督察
31、臺南市政府警察局永康分局分局長邱顯良陞任警政署警監督察
32、高雄市政府警察局新興分局分局長張泰賓陞任警政署警監督察
33、嘉義縣警察局副局長林英仁陞任警政署警監督察
34、臺北市政府警察局信義分局分局長陳炯志陞任臺北市政府警察局警政監
35、新竹市警察局副局長柯政君陞任桃園市政府警察局警政監
36、臺中市政府警察局第四分局分局長李建興陞任臺中市政府警察局警政監
37、臺北市政府警察局南港分局分局長張耀仁調任臺北市政府警察局中山分局分局長
38、臺北市政府警察局文山第一分局分局長周哲民調任臺北市政府警察局南港分局分局長
39、新北市政府警察局三峽分局分局長許城銘調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
40、臺北市政府警察局中正第二分局分局長李憲蒼調任臺北市政府警察局信義分局分局長
41、臺北市政府警察局秘書室主任劉全原調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
42、新北市政府警察局土城分局分局長謝龍富調任新北市政府警察局新店分局分局長
43、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳建龍調任新北市政府警察局土城分局分局長
44、警政署公共關係室科長李智源調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
45、新北市政府警察局汐止分局分局長黃國政調任新北市政府警察局三重分局分局長
46、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長徐俊生調任新北市政府警察局汐止分局分局長
47、新北市政府警察局法制室主任楊力強調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
48、高雄市政府警察局旗山分局分局長劉文雄調任新北市政府警察局三峽分局分局長
49、桃園市政府警察局龜山分局分局長蔡啟仁調任桃園市政府警察局桃園分局分局長
50、桃園市政府警察局龍潭分局分局長張鶴瓊調任桃園市政府警察局龜山分局分局長
51、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長鄭文銘調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長
52、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長李維振調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
53、桃園市政府警察局公共關係室主任洪漢周調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
54、臺中市政府警察局霧峰分局分局長陳祥麟調任臺中市政府警察局第四分局分局長
55、臺中市政府警察局太平分局分局長廖誌銘調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長
56、臺中市政府警察局和平分局分局長沈能成調任臺中市政府警察局太平分局分局長
57、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長劉明興調任臺中市政府警察局和平分局分局長
58、臺中市政府警察局督察鄭鴻文調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
59、臺南市政府警察局歸仁分局分局長顏勤峰調任臺南市政府警察局永康分局分局長
60、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長施衣峯調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長
61、臺南市政府警察局保安科科長洪國哲調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長
62、警政署保安組科長施宇峰調任臺南市政府警察局白河分局分局長
63、臺南市政府警察局保防科科長劉柏陞調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
64、高雄市政府警察局鳳山分局分局長陳柏彰調任高雄市政府警察局新興分局分局長
65、高雄市政府警察局仁武分局分局長林俊賢調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
66、高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳膺方調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
67、高雄市政府警察局鼓山分局分局長陳奕良調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長
68、高雄市政府警察局小港分局分局長徐釗斌調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長
69、高雄市政府警察局湖內分局分局長陳楨筌調任高雄市政府警察局小港分局分局長
70、刑事警察局偵查第九大隊大隊長陳義宏調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
71、高雄市政府警察局六龜分局分局長何正光調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
72、高雄市政府警察局公共關係室主任郭子弘調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
73、新竹縣政府警察局副局長許豐統調任新竹市警察局副局長
74、金門縣警察局副局長邱幼媚調任新竹縣政府警察局副局長
75、澎湖縣政府警察局副局長葉志誠調任嘉義縣警察局副局長
76、新北市政府警察局勤務指揮中心主任許再周調任澎湖縣政府警察局副局長
77、臺北市政府警察局犯罪預防科科長汪大宇調任金門縣警察局副局長
78、警政署後勤組科長蘇榮明調任連江縣警察局副局長

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