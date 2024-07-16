無塵室暴力！上市電子公司作業員抄鋼椅狠打同事　遭開除恐挨告

記者楊永盛／苗栗報導

臉書「爆料公社」、「社會事新聞影音」等社團，今（16）日中午流傳一段驚悚的「鋼椅砸人血濺廠房」影片，苗栗縣竹南鎮某上市電子公司2名男作業員，昨凌晨疑工作爆發口角後，在無塵室內，一人拿著不銹鋼椅子，朝著對方頭手猛砸，瞬間頭破血流、染紅工作衣。警方表示，接獲報案到場後，受害人先就醫尚未決定是否提告；廠方表示，嚴厲譴責暴力行為，施暴員工今天已依法解僱。

▲苗栗縣竹南鎮某電子上市公司，15日發生肢體暴力傷害人，施暴者情緒失控猛砸同事，結局是被公司開除。（圖／翻攝臉書爆料公社）

疑似該電子公司員工或家屬PO出的影片中，有2名男作業員在無塵室中疑似爆發口角爭執，A男順手拿起旁邊的不銹鋼椅子，朝著林男連砸7下，林男手無寸鐵，不斷高抬左手臂阻擋攻勢，仍不斷後退；過程中另一名同事跳出來勸阻，最後林男躲到隔壁產線，才結束這起傷害案。

▲林姓被害人頭破血流，工作衣染紅，施暴者今天被公司開除。（圖／翻攝臉書爆料公社）

轄區竹南警分局表示，昨凌晨4時58分接獲報案，巡邏警員抵達時，被打作業員頭部撕裂傷、左手腫痛，自稱先就醫再說，暫時不對施暴者提告，因傷害罪屬告訴乃論，警方也未進入案發現場調查。但是，今天下午網路出現監視器畫面，警方將連絡廠方及相關當事人說明，確認被害人是否要提出傷害罪告訴。

▲林姓被害人就醫後，尚未決定是否提告。（圖／記者楊永盛翻攝）

廠方陳姓主管今天下午接受《ETtoday新聞雲》記者電話訪問回應說，昨凌晨因2名員工在工作上發生口角，發生此起暴力事件，第一時間協助受傷員工就醫、主管前往醫院慰問，施暴者坦承情緒失控對同事肢體暴力，被害人和家屬將視施暴者的悔意，再決定是否提告。

陳姓主管說，公司嚴厲譴責暴力行為，施暴者已觸犯「勞動基準法」第12條第2款規定，公司得不經預告終止契約，今天依法將施暴者解僱。