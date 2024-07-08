　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

▲▼新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元。（圖／新北市勞工局）

▲新北失業勞工「子女就學補助」開放申請，申請收件只到8月7日。（圖／新北市勞工局）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市勞工局8日公告，若非自願離職失業勞工家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「112-2學期失業勞工子女就學補助」獲審核通過者，可再向新北市勞工局申請生活扶助金，最高可補助新台幣1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元。申請收件只到8月7日。

勞工局表示，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、112-2學期有印明細學費收據影本、存摺影本，即可提出申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，已自111年起特別放寬規定，此類非自願失業勞工也可請領生活扶助金。

勞工局指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，勞工局會在每年3月中旬，優先輔導非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，先向勞動部申請就學費用補助，經該部勾稽比對後，通常在同年6月寄發審核結果通知單，勞工局再加碼提供補助，讓非自願離職失業勞工領取更多子女就學補助。

相關簡章及申請書，可至新北市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，也可連結「新北勞動雲」，輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。

勞工局提醒，本項申請收件自7月8日起至8月7日截止，還請符合資格的市民朋友把握時間。

 
ET快訊
「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪
新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻
邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」　再曝內幕
台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫
3隊退出新職籃　錢薇娟發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　到南投車沒電警助返家

國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫

鄭文燦涉貪高院撤銷交保　桃園地院公開重審時間

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」　最重將罰500萬

民宅火警　南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視消防員災後心理危機　南消第七大隊辦理自我療癒講座

鋰電池自燃起火造成透天厝損失　南消呼籲請謹慎使用

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　到南投車沒電警助返家

國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫

鄭文燦涉貪高院撤銷交保　桃園地院公開重審時間

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」　最重將罰500萬

民宅火警　南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視消防員災後心理危機　南消第七大隊辦理自我療癒講座

鋰電池自燃起火造成透天厝損失　南消呼籲請謹慎使用

台積電ADR一度上漲4.8%　市值一度突破1兆美元

吃錯反而發胖！營養師曝減肥時「4種NG水果」　5種低卡更推薦

《獵人》奇犽生日冨樫手繪生日賀圖　四人同框網盼團聚之日

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

地方熱門新聞

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

即／台南透天厝驚傳瓦斯氣爆起火

鄭文燦涉貪撤銷交保　桃院重審時間曝

新北失業勞工子女就學補助開跑　最高可領35.8K

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　南投警助返家

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」

國姓咖啡節7／13、14登場邁入第9年

仁愛鄉冰雹農損補助即日起開放申請至7／15

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

鋰電池自燃起火造成透天厝損失

南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視南消第七大隊辦理自我療癒講座

更多熱門

相關新聞

畢業不怕失業！勞動部揪企業培養「新鮮人即戰力」

畢業不怕失業！勞動部揪企業培養「新鮮人即戰力」

時間過得飛快，時間又走到了一年一度的畢業季，各大專院校畢業生的心情大概憂喜參半，喜的是終於脫離報告考試無限循環的日子，憂的是成為社會新鮮人、同時也是煩惱薪資房租生活費的開始！這一期的《街訪突即隊》特別幫畢業生們整理出求職秘笈，順便聽聽路人們怎麼度過「畢業恐失業」的迷惘時期！

黃國賢靠職訓重啟人生下半場

黃國賢靠職訓重啟人生下半場

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

科技男遭資遣5次　崩潰：問題在哪

科技男遭資遣5次　崩潰：問題在哪

關鍵字：

失業就學補助

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

新莊晚間5樓建築起火　2人送醫

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

將軍湯泡腳變泡澡　大媽大爺全身下水

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

罕見！國軍突用「英語」廣播驅離共機

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面