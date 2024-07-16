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7-11推《航海王》最新30款周邊　魯夫帽檯燈、翻轉包通通要收

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動，帶來逾30款系列周邊商品。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

一起航向偉大的航道吧！7-11即將推出「航海王25周年動畫精品」活動，引進最新五檔魯夫、新四皇以及動漫中的經典場景、友情記憶為周邊設計元素，開發逾30款系列周邊商品，像是有超可愛的掛鐘、檯燈、翻轉包等，航海王粉絲千萬別錯過。

7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動，《航海王ONE PIECE》以航海大時代的海盜故事為背景，自1997年開始連載至今已出版108冊，25年來以多元樣貌的作品吸引全球粉絲聚川成海，包括同名動畫、電影、小說和遊戲、周邊，去年更首度於影集串流平台推出真人版影集，話題蔓延全球。

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲從左到右分別為「魯夫／喬巴檯燈」、「WCF友情的印記6入套組」、「魯夫／索隆太陽能搖頭公仔」。

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲「翻轉包」有索隆款、魯夫＋魯夫五檔款。

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲造型掛鐘有魯夫款、喬巴款。

7-11「航海王25周年動畫精品」活動開發逾30款全新系列周邊商品，本次特別以傑克、黑鬍子、魯夫、巴其新四皇角色為題材，開發鐵粉絕對不能錯過的居家布置必珍藏的限量「造型檯燈」、「Q版太陽能搖頭公仔」，還有外出隨身帶著走的「翻轉包」、「安全帽」、「後背包」、「兩用手持風扇」等，另外還有《航海王》阿拉巴斯坦篇中草帽海賊團與薇薇道別的名場景，化作模型公仔的限量「WCF友情的印記6入套組」全新登場，數量有限，售完為止。

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲Blender Bottle不銹鋼杯（590ml）有4款可選。

▲▼7-11將在7月24日15:00起推出全店「航海王25周年動畫精品」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲上為「保溫保冷袋」、下為「四輪摺疊拉車」。

而時常與人氣動漫合作的知名服飾品牌UNIQLO，每次參加漫畫博覽會都會在展場販售人氣商品以及帶來各種限量好禮。隨著2024漫博馬上在7月25日至7月29日於台北世貿一館登場，UNIQLO也宣布會在現場販售「航海王」、「我推的孩子」聯名服飾，詳細資訊可看《「UNIQLO X 航海王」漫博展場服飾　25周年回顧魯夫冒險軌跡》

▲▼UQ。（圖／翻攝自UQ）

▲UNIQLO漫博服飾。（圖／翻攝自UNIQLO）

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