捕鯊船「割鰭棄身」重創台灣國際形象　動團籲修法廢照嚴懲

▲台灣捕鯊船違規「割鰭棄身」重創國際形象，動團促修法嚴懲。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者楊惠琪／台北報導

漁業署與海巡署上月破獲蘇澳籍金滿發66號漁船，將捕獲鯊魚割下魚鰭（即魚翅），魚身拋棄大海的「割鰭棄身」重大違規，查獲重達6.5公噸的魚鰭，估算至少取自3千尾鯊魚。台灣動物社會研究會今（16日）指出，該漁船是違規捕鯊累犯，又讓台灣因非法漁撈登上國際新聞蒙羞，呼籲儘速修改《遠洋漁業條例》嚴懲，只要涉及「割鰭棄身」就廢止漁業執照。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，金滿發66號已是捕抓鯊魚「割鰭棄身」的累犯，為讓船艙裝載更多鯊魚鰭，涉嫌將價格較高的鯊魚魚鰭割下，將低價的魚身丟棄，3年前就曾違法捕鯊達13公噸，且未經許可提前卸魚，漁船經營者共被裁罰500萬，收回漁業執照16個月；該漁船在取回漁業執照不久後，明知各國皆嚴禁「割鰭棄身」，卻再次違法捕撈，行徑令人髮指。

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陳玉敏指出，面對全球鯊魚族群生態崩解，金滿發66號卻一再知法犯法「割鰭棄身」，根據現行相關法規，經營者最高只會被罰310萬、收回執照24個月，無法直接廢止漁業執照，對於累犯規定，也限定在1年內違反同一事項達2或3次以上者，才可廢照。也就是說，金滿發66號的累犯行徑，剛好避開現行法規的加重罰則。

陳玉敏說，雖然漁業署一再宣示對違法「割鰭棄身」零容忍，但華人社會「無翅不成宴」的迷思，導致漁民無視鯊魚資源崩解，一再追求利益而違法，台灣動物社會研究會與國際組織發起共同聲明，呼籲立法院、漁業署盡速修改《遠洋漁業條例》第41條及《違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準》規定，只要漁船涉及「割鰭棄身」，只要違反一次，一律廢止其漁業執照，強制要求捕撈鯊魚不得在船上割魚鰭，必須將整隻鯊魚帶回。