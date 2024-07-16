台灣最強高中生赴美打靶喊「FxxK CHINA」！300萬人驚呆：真男人

▲擁有千萬粉絲追蹤的美國實況主Kai Cenat，與台灣高中生Ray交情甚好。（圖／YouTube／Kai Cenat）

記者閔文昱／綜合報導

台灣高中生Ray日前因在日本結識有千萬粉絲追蹤的美國實況主Kai Cenat，並多次現身對方直播，使得他在歐美聲名大噪，更被網友封為「台灣最強高中生」。日前Ray在直播中透露，要準備入伍當兵一年，而Kai為了讓他在入伍前有所準備，近日特別帶著他到靶場進行射擊訓練，不料Ray在某次射擊前突然大喊「FxxK CHINA」，瞬間引發國內外上百萬網友關注。

Ray日前直播時，跟Kai視訊聊到高中畢業後會服兵役，並解釋台灣男性當兵是國民義務，主要是例行操演，過程中還秀出舉槍、敬禮等姿勢，甚至開玩笑「如果我死了，你要拿我的『重啟卡』」，令Kai忍不住摀嘴、直呼無法想像。

▲Ray在打靶前突高喊「FxxK CHINA」。（圖／翻攝自YT／Kai Cenat Live）

為了讓Ray在入伍前有所準備，Kai特別帶著他到美國的合法靶場，進行射擊訓練。在專業教練的指導下，Ray學習使用各種槍械，包括手槍、步槍等，並模擬實戰情況，理解遭遇各種情況時應該如何應對。值得注意的是，Ray在某次打靶前突然大喊「FxxK CHINA」，突如其來的舉動也逗樂了現場的教官和Kai。

Kai在YouTube分享該直播片段後，至今已累積301萬次觀看，不少網友紛紛笑稱「Ray是真男人」、「我們懷念他」、「台灣最強外交官」、「R.I.P Ray（安息吧Ray）」、「Kai，再也不要去中國了，這個片段把你的一切都搞砸了哈哈哈」、「希望以後還能看到Ray出現在Kai的實況中」。

事實上，Kai Cenat和Ray交情匪淺，Kai近日更在直播中宣布，購入人生屬於自己的第一套房產，除了存放目前塞在直播間的雜物外，還打算提供給Ray作為直播場地，讓他有一個不會打擾鄰居的直播空間，羨煞不少網友。