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藍白成立進口蛋調查小組　陳吉仲：違憲違法組織不會參加

▲前農業部長陳吉仲今首度回應立院成立進口蛋調查小組 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部前部長陳吉仲今首度回應立院成立進口蛋調查小組 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院經濟委員會日前成立「進口蛋調查小組」，將全面調查超思進口蛋爭議。農業部前部長陳吉仲是去年政府執行專案進口雞蛋時的首長，他今天出席活動時，面對媒體追問是否會出席聽證會，他回應：「一個違法違憲的組織，我怎麼會參加？」

陳吉仲今出席「台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」，首度回應國會改革法案生效後，超思進口蛋被列為首要調查的案件。

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陳吉仲表示，進口蛋政策執行過程絕對沒有暴利問題，可以接受公開檢視，沒必要隨在野黨起舞。媒體進一步追問若不出席聽證會，會否擔心被以「藐視國會」開罰，陳吉仲回應：「調查小組是在違憲違法架構下成立，人民可接受嗎？」

陳吉仲指出，無論是2022或2023年的雞蛋進口專案，因為新冠疫情期間國人雞蛋需求增加約20%，每日需求量從2000萬顆增加到2400萬顆，但受地方自治條例限制，許多地方的禽舍沒辦法更新或新建，導致雞蛋供應一直上不來，強調雞蛋調度過去幾年都有在做。

陳吉仲進一步指出，農業是一個生物性的產業，雞蛋不是工業生產，不是每天要多少量就可以有多少量，現在天氣熱、需求下降，之前又增加種雞、蛋中雞、蛋雞，所以產量增加，當量多的時候可以轉作液蛋加工使用，以防禽流感再來，消費者又受到影響，強調雞蛋調度政策，絕對是效益高於成本。

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