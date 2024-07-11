藍白組進口蛋調查小組！　張嘉郡向綠喊話：別跟6成民意作對

▲經濟委員會成立進口蛋調查小組 。（圖／張嘉郡委員辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院經濟委員會今（11）日成立「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，引發朝野激辯。立法委員張嘉郡表示，民調有6成民意支持國會改革，立法院不分朝野應共同合作，把真相還給人民，對被影射的民進黨也是有洗刷冤屈的機會，呼籲民進黨不要與民意作對，不要阻撓調查小組的成立。

張嘉郡表示，依據《立法院職權行使法第45條》，立法院委員會可以成立專案調查小組，針對近年進口蛋的爭議，經濟委員會有必要成立進口雞蛋執行情形專案調查小組，並非針對已經移送檢調的超思案。

對於民進黨質疑成立調查小組是違憲，張嘉郡表示，立委行使調查權，經濟委員會成立調查小組，是根據立法院三讀通過且經總統府公告的最新法令，一切完備法治程序且依法行政，「民進黨為什麼不尊重賴總統公告的法令？質疑賴清德帶頭違憲？還是跟賴唱反調嗎？還是在內鬥？」

張嘉郡表示，根據民調有6成民眾支持國會改革，國民黨、民進黨、民眾黨應該在立法院共同合作，在經濟委員會成立調查小組，把進口蛋的真相公佈給民眾，讓大家知道，只要沒有不法，對哪一黨都沒有不利。

「如果沒有不法疑慮，農業部也不需要將超思案移送調查」，張嘉郡表示，立法院調查小組成立不是針對超思，包括之前農業部補貼中央畜產會買蛋的冷鏈運送補助款，要追討回368萬元，這都是進口蛋相關的問題。

張嘉郡表示，她認為一定還有非常多需要查清楚的真相，立法院應該積極把真相還給人民，因此，成立調查小組是有其必要性。

