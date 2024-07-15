交往多久「才會決定結婚？」　過來人點出關鍵：還是感情很好

▲交往多久才會決定結婚？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

通常要交往多長的時間，才會確定自己要與對方共度餘生？近日有網友發文表示，她和男友交往半年就結婚，當時身邊親友都擔心她沒想清楚，可是對她來說，只要價值觀、對未來的期許相似，其實交往時間根本不是重點，大家都是交往多久才結婚？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「要交往多久才能結婚呢」為標題發文，提到她年初和交往半年的男友登記結婚，但當時身邊的家人、朋友都覺得兩人交往時間不長，擔心這個決定太倉促。不過她透露，自己和前任雖交往5年，最後仍是分手收場。

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原PO認為，能不能結婚，與交往時間沒有太大關係，反而應該看個性是否能互補，以及價值觀、對未來的期許是否相似，這也是她當初這麼快就決定步入婚姻的原因。對此，她也不禁好奇，大家都是交往多久才結婚？

貼文曝光後，不少網友也表示，「真心覺得在一起多久都不是重要的，三觀合才是王道」、「就像你說的時間根本不是問題，問題是相處的狀況」、「沒有適合結婚的年齡，只有適合結婚的感情」、「我好像也算快，當時因為三觀很合，沒有考慮太久，現在已經結婚三年、小孩兩個，還是感情很好」。

但也有網友回應，「蛤我會怕欸，如果彼此家庭不熟悉，很多都不了解，我不敢走入婚姻，所以交了5年結婚，還是覺得要磨合很多」、「我是考慮雙方經濟還不敢結婚」。