健保保障點值入法=總額制度消失　陳時中揭關鍵：恐加劇醫病衝突

▲衛福部前部長陳時中，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保保障點值入法修法爭議持續，多次協商無法達到共識，今（16）日將於立法院會進行表決。健保署長石崇良直言，單純保障點值形同對總額制度消失，沒有完整配套下，將對改革造成相當大的影響。衛福部前部長、行政院政務委員陳時中表示，此方式恐使健保費用難以控制，且因為沒有適當停損點，恐怕使醫病衝突加劇。

國民黨團、立委提出《健保法》修法將保障點值入法，保障每1點值0.95元或者1元，衛福部日前召開記者會直言此舉等於實質取消健保總額，影響所及健保費明年就得調漲，而且偏鄉、急重症困難科別弱者更弱，法案經歷多次朝野協商都沒有達成共識，送入院會處理。

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石崇良、陳時中今日出席Discovery x 寶佳基金會 《探索臺灣:健康平權》首映記者會，被問及健保法修法，石崇良重申，如果單純只是保障點值，不論是一點1塊還是一點0.95也好，形同對總額制度消失，沒有完整配套下，對於健保改革會造成重大影響。

陳時中也表示，不管是一點1塊還是固定點值用公務預算補足，這樣的方式將來讓健保費用恐怕難以控制，更重要的是會增加醫療提供者與消費者（病患）之間的衝突，在健保在公務壓力下，審查上也會越來越嚴格，造成對立會越來越嚴重，因為沒有適當停損點，對於整個健保未來合理化，相信會有相當需要討論的空間。

保障點值入法各界看法兩極，部分醫界人士認為應該藉此改善醫療薪資勞動環境等問題；民間團體則強調，若按此法案通過恐禍國殃民。督保盟發言人滕西華認為，這將導致醫界衝量，大家看輕症就好，不會有人想到偏遠地區服務，也不會想從事利潤少的醫療項目。日前台大醫院院長吳明賢表態不贊成保障一點1元，因為可能會衍生「過度醫療」、「無效醫療」的問題。





▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中表示，雖然大家期待一點1塊，但是這樣是否能解決問題？重要應該是「成長率」、「投資健康」的角度是否正確，相信才是正確的方向。醫護環境改善，可以透過公務預算投注，前兩天對於護理人員也編列1年68億預算，另外將來在深耕台灣裡也會有公務預算挹注，如何讓總額適當控制、合理管理，接下來公務預算投資健康，這是未來要走的路。

石崇良強調，點值的浮動造成的原因很多，健保在總額制度實施20年來達到醫療費用成長財務管控效果，但有些地方需要改革，包含科別之間支付標準調動、偏遠與醫療資源缺乏地區的醫院的保障，還有慢性病照顧應該更全人化，結合醫療保健，因應高齡化社會醫療與長照結合，好多改革措施要進行。

石崇良承諾，健保署在點值提升上會盡可能努力，包含爭取更多資源，擴大總額大餅，單純入法會造成跟總額支付之間的衝突，還是會比較憂心。