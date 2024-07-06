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健保修法再破局！台大院長表態：保障點值合理但「絕非1點1元」

▲▼台北榮總、台大醫院聯合公布研究成果，台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北榮總、台大醫院公布聯合研究成果，台大醫院院長吳明賢（左）、北榮院長陳威明（右）一同出席活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團、立委提出《健保法》修法將保障點值入法，保障每1點值0.95元或者1元，衛福部直言此舉等於實質取消健保總額，影響所及健保費明年就得調漲，而且偏鄉、急重症困難科別弱者更弱，法案經歷三度朝野協商都沒有達成共識。台大醫院院長吳明賢今（6）日直言，保障點值合理，但絕對不是1點1元，因為可能會衍生「過度醫療」、「無效醫療」的問題，也認為總額是必要之惡。

台大醫院與台北榮總今日舉辦合作研究計畫成果發表記者會，台大院長吳明賢與北榮院長陳威明一同出席，席間展露兩人好交情，而針對健保法修法爭議，兩人也表達一致立場。

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吳明賢受訪表示，保障一定點值是合理的，因為醫療需要成本，假如點值浮動太大，醫院只能節流，對新醫療技術發展也會有問題，但絕對不是保障1點1元。吳明賢憂心地說，因為健保制度設計就是有做有錢，一旦1點1元通過，這裡面牽涉人性，恐怕衍生「過度醫療」、「無效醫療」問題。

▲▼台北榮總、台大醫院聯合公布研究成果，台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北榮院長陳威明致贈紀念品給台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

吳明賢認為，他和陳威明去年共同喊出「保九」，每點應該要在0.9以上，不過現在物價持續上漲，0.9對整個醫療體系發展恐怕會有問題，所以希望要保障每點0.92或者每點0.95。

陳威明則表示，台北榮總和台大醫院都是非營利的國家級醫學中心，肩負守護國人健康責任，「如果能落實分級醫療、民眾不要浪費看不必要的診，醫界也要負起責任，不要浪費醫療資源，不該排的檢查不要排，也不要常常叫病人一定要回來回診，在這樣的前提下，如果醫療品質無法得到保障，政府應該給予協助做醫療點值保障。」

不過，這不代表要把保障點值入法。吳明賢說，他常講「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，醫界不是一定要1點1元，或者是毫無節制、沒有總額的限制，畢竟健保是台灣國民最大公約數，打破總額，對醫界很好，但裡面會衍生很多問題。

吳明賢直言，總額是必要之惡，因為要民眾、政府財務能負擔，才能運作下去，但是也不能完全只有財務考量。「現在總額最大問題是把財務的負擔全部讓醫療院所自己承受，沒有點值保障，每年就這樣多的錢，院所要自己看著辦。」

▲▼台北榮總、台大醫院聯合公布研究成果，台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北榮總、台大醫院聯合公布研究成果，台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）

陳威明坦言，「總額是不得已的辦法，健保已經非常不容易，我們要珍惜得來不易的幸福，如果健保撐不下去，受害的就是民眾。」吳明賢也認為，總額是財務面考量，財務很重要沒錯，因為和企業一樣如果財務不穩定，無法永續經營，不希望健保這樣好的制度無法走下去，「莫忘世上苦人多」，假如沒有健保，因病而貧恐怕更多。

吳明賢也提到，未來健保除了點值改善，應該趨向改善從論量計酬（pay by volume）改為「有價值的醫療」（Pay by value），不要讓做急重難罕的醫師、醫療院所虧錢，醫院還是要以急重難為主。給付設計上，有價值的醫療沒有得到價格得肯定。

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