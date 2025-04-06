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台南驚傳女子衝撞火車　手持美工刀血濺一身！

▲鐵警局高雄分局台南所副所長江育皇指出，有媒體報導「2外籍遊客闖越平交道拍火車遭保全制止拉出」，經調閱監視系統並無保全制止拉出旅客情事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南傳出有女子想衝撞火車。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市警局110於6日下午據報，1名28歲女子心情低落意圖衝撞火車，鐵警局台南分駐所、台南市警永康分局及消防局大橋消防分隊隨即派人前往查處，並在北區實踐街103巷鐵道附近，尋獲該名女子，手持美工刀致傷流血，由警方協助消防人員救護後戒護送醫。

台南市警局110於6日下午5時17分許據報，有1名民眾心情低落，意圖撞火車，請派人查處，110馬上通報鐵警局高雄分局勤務中心協助查處。

鐵警局高雄分局勤務中心據報，立即指揮台南分駐所劉姓所長率員立即循線趕赴至台南市實踐街平交道現場搜尋，並同步通報永康分局協尋。另通報台鐵列車行車減速慢行、車站月台加強巡查。

鐵警台南分駐所、台南市永康分局等人於下午5時46分許，在北區實踐街103巷鐵道附近找到該名28歲女子，該名女子情緒十分不穩，且持美工刀流血，警方馬上通報消防局大橋分隊派護車到場，由救護人進行傷口處理及包紮救護後，由警方戒護送永康奇美醫院救治，目前住院觀察中。

據了解，該名女子疑有精神疾患，案發前曾打電話給生命線張老師透露心聲，生命線值勤人員發現該女有萌生短見之念，即十分機警報警查處，鐵警局高雄分局聯手台南市警永康分局及消防局，動員警力合力迅速尋獲該名女子戒護送醫，而及時消弭這場可能的憾事發生。

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