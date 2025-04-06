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瘦子嗆「勾二嫂」疑諷吳卓源！朱軒洋前任Cindy笑做1舉動：我大哥

▲▼ 。（圖／翻攝自Cindy IG）

▲Cindy發限動。（圖／翻攝自Cindy IG）

記者施怡妏／綜合報導

頑童MJ116 2日釋出新歌《無袂煞》，瘦子唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，被指疑似開嗆ØZI過往與吳卓源、自己表哥之間的感情糾紛；而吳卓源去年被爆，介入男星朱軒洋與美妝網紅Cindy戀情，如今新歌曝光，Cindy在IG發限動，PO出與瘦子廣告看板的合照，並寫道「我大哥」。

有「鄉民老婆」之稱的吳卓源，去年3月被爆與朱軒洋深夜私會，在公園摟抱、隔罩擁吻，當時更被挖出曾與瘦子表哥交往，還劈腿某男歌手，因此甩了瘦子的表哥，而該男歌手當時就盛傳是ØZI，如今瘦子疑似就在新歌歌詞中為表哥出氣。

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當時遭遇男友劈腿，如今Cindy聽到瘦子的歌曲後，在限動PO出與瘦子廣告看板合照，做出拱手道謝的動作，並稱瘦子為「我大哥」。

隨後Cindy也在店家播放《無袂煞》時，對著鏡頭隨旋律搖擺，唱到關鍵歌詞時，更用手指比向鏡頭，露出意味深長的表情，最後默默拍手，雖然她從頭到尾沒有說話，但表情、眼神已透露一切。

不少網友看完後狂讚，「超愛這則限時，好像什麼都說了但又什麼都沒說呢，心蒂（Cindy）真的辣死」、「她這個影片什麼都沒說，但懂得都懂」、「奉勸你各位真的別惹天蠍座」、「Cindy唯一支持」、「表情有夠讚」、「精神狀態辣死」。

▼朱軒洋、Cindy曾有過一段情。（圖／Cindy IG、記者黃克翔攝）

▲朱軒洋、Cindy。（圖／Cindy IG、記者黃克翔攝）

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