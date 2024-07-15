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快訊／國3和美段4車追撞2人不治　距昨日1死事故僅400m

▲國道3號南下195K發生車禍

▲國3南下和美路段5車追撞。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號南下194.8公里昨天才發生1人死亡車禍，今天195.2公里外側和美轄區又發生2大貨車、1自小客，1廂型車追撞意外，其中5人受到輕重傷，受困2人救出後失去呼吸心跳，分別送往彰基及秀傳醫院急救，仍因傷重不治，2起車禍距離僅400公尺，又同是在外側車道出事，現場慘況相當驚悚。

▲國3南下和美路段5車追撞。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局結報，今天傍晚17點04分據報，國道3號195.2公里南下外側和美轄區發生多車追撞意外，立即啟動多重傷病患機制，由和美分隊小隊長周凱迪指揮搶救，救災車組到達現場，共有7名傷者，其中1人不願就醫，有3人受困車內，2人ohca送醫急救，最後仍因傷重身亡。

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

事故現場相當驚悚，不僅遭撞車輛零件四處噴發，其中黑色轎車整輛車被削掉一大半，車體變成廢鐵，白色廂型車凹陷、有人受困其中，血也流到車外、還有輛白色貨櫃車頭撞到直接掉落，令人怵目驚心。

▲國3南下和美路段5車追撞。（圖／民眾提供）

國道第七公路警察大隊表示，今天傍晚5點多，為2輛大貨車、2輛小客車，共4車追撞事故，造成2人重傷、5人輕傷。大隊獲報後即通知緩撞車、巡邏車及救護車等前往救護；本件詳細肇事原因仍待調查釐清。此案因有封閉中外側車道及外側路肩，造成後方一度回堵約5公里，並於18時50分現場排除並恢復通車。

警方同時提醒用路人駕駛，「 安全距離保持好，養足精神上國道 」;駕車時未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

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