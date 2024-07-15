把媽媽的畫「秀」在老屋上　彰化女兒舉辦《厝邊佇佗位》展覽

▲彰化女兒將媽媽的畫作放大放在老屋上。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真理大學教授王鏡玲，出生在彰化市，她不僅將母親在世時的畫作放大，以自家老家做為畫牆，一幅幅展現在民眾的眼中，還收集里民老照片，可以看到歷史的更迭與過往生活的縮影，日前在福安里149巷弄內舉辦「厝邊佇佗位？」更是受到深刻的好評。

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▲彰化女兒王鏡玲老師。

走進王鏡玲老師住家，彰化市南瑤路314巷旁的巷弄內，可以看到整面牆全是一幅幅彩色的畫作，有花鳥也有人物，還有從日治時間到現在的黑白老照片，福安里長鄭景芳從老照片中娓娓道出里民的過往珍貴歲月，每張照片、每幅畫作都是得來不易的寶貝。

▲彰化女兒將媽媽的畫作放大放在老屋上。

在諸多老照片中，其中有一張為王鏡玲老師的媽媽黃玉珠曾參選福安里長時在車上演講，她的爸爸王燈岸坐在輪椅上聆聽，鄭景芳說，王鏡玲老師目前是真理大學教授，她是彰化市人，父親王燈岸曾參選過彰化市長，在牆上的每張塗鴉畫作，都是她母親的作品，再放大將畫作呈現，相當的珍貴。

有彰化市現今留存唯一一家製冰廠，至今3代經營、還有張老照片是現任鄰長小時候牽牛照片，甚至還有日治時期日本官員蒞臨全體大合照，還有的里民後代已經搬家留下的家族畫面。

鄭景芳說這些老照片收集不易相當珍貴，都是在王鏡玲老師努力下才會有現在的成果，「厝邊佇佗位」活動，到訪參觀的人絡繹不絕，更希望藉此凝聚在地人對家鄉的期許，代代傳承；《厝邊佇佗位》活動時間即日起到2025年6月30日止，地點：王鏡玲老師住家旁，彰化市南瑤路314巷；福安里里長辦公室，彰化市華山路41巷。

▲福安里長鄭景芳。