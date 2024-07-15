　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3和美段死亡車禍　貨櫃車追撞影像曝！駕駛趴擋風玻璃不治

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號彰化縣和美路段、南下194.8公里處昨(14日)傍晚5點16分發生2輛貨櫃車、1輛轎車追撞事故，行駛在後方的貨櫃車不明原因往前追撞，車頭瞬間被削掉一半，49歲葉姓駕駛噴飛趴在擋風玻璃，重傷送醫不治，副駕駛許姓女子受傷但自行脫困，車禍肇事原因待釐清，今天車禍行車記錄器影像在網路曝光，相當驚悚。

▲國三和美路段死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲國三和美路段死亡車禍。（圖／民眾提供）

今天youtube「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」po出一段影片，是昨天國道3號194.8公里和美路段死亡車禍行車記錄器影片，可以看到當時內側車道雖然回堵，但用路人保持車距前進，當時後方的橘色貨櫃車疑似沒有閃避、也沒有踩煞車就追撞前方白色貨櫃車。

▲國三和美路段死亡車禍。（圖／民眾提供）

白色貨櫃車遭撞後車體瞬間變形、而葉男駕駛的貨櫃車車頭被削掉大半，人就趴在擋風玻璃上，司機的女友坐在副駕駛座已自行爬出來，消防人員出動三用油壓破壞剪配合頂舉桿、鍊條製造潰縮後的駕駛空間，救下趴在方向盤的駕駛，救出時已無呼吸心跳，送院前宣告死亡。

國道警方表示，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道，變換車道時請注意車側狀態，以維護自身及他人的行車安全，至於車禍肇事原因待釐清。

ET快訊
快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時
竹北公園棒棒糖誘童大逆轉！　真相竟是聽小孩瞎掰
顏佑庭公開婚紗照！　緊牽愛妻
川普遇槍擊《辛普森》神預測！　電視台急停播
45歲女會計師猝死　親留「一段話」捐出4器官
80萬股民注意！00919豪發近60億創新高　平均喜收735
24歲警遭撞死！「非因公殉職」掀議　警政署回應了
三重警撫卹金僅80萬　遺孀月薪28K...留停獨養4歲兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投藝品商擁重軍火　特警全副武裝欲破門…她出現「神助攻」

蛋蛋的哀傷...台中貨車與休旅車相撞　超衰蛋商頂高溫清路面

獨／LMFP大廠經理變內鬼！竊19.44億商業機密　泓辰材料回應了

員林7／17晚上8點送肉粽！中年男輕生里長募款送煞　路線曝光

獨／親子樂園暗藏危機！新手媽幫子撥「球池」竟濺血...和解金曝

竹北公園棒棒糖誘童大逆轉！警找到PO文者　真相竟是聽小孩瞎掰

北門南鯤鯓廟會活動爆衝突！陣頭推擠變追打　南警回應了

快訊／淡水河驚見浮屍！釣客嚇壞急報警　她認失蹤父淚崩

快訊／國6草屯死亡事故！轎車「面目全非」爛毀　男受困搶救不治

狗亂竄害單車女慘摔破相！飼主硬拗：不是我的狗　關鍵文件打臉

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

南投藝品商擁重軍火　特警全副武裝欲破門…她出現「神助攻」

蛋蛋的哀傷...台中貨車與休旅車相撞　超衰蛋商頂高溫清路面

獨／LMFP大廠經理變內鬼！竊19.44億商業機密　泓辰材料回應了

員林7／17晚上8點送肉粽！中年男輕生里長募款送煞　路線曝光

獨／親子樂園暗藏危機！新手媽幫子撥「球池」竟濺血...和解金曝

竹北公園棒棒糖誘童大逆轉！警找到PO文者　真相竟是聽小孩瞎掰

北門南鯤鯓廟會活動爆衝突！陣頭推擠變追打　南警回應了

快訊／淡水河驚見浮屍！釣客嚇壞急報警　她認失蹤父淚崩

快訊／國6草屯死亡事故！轎車「面目全非」爛毀　男受困搶救不治

狗亂竄害單車女慘摔破相！飼主硬拗：不是我的狗　關鍵文件打臉

南投藝品商擁重軍火　特警全副武裝欲破門…她出現「神助攻」

保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光

30歲年輕人「用現金」信義區買豪宅　謝金河：靠輝達股票賺2億

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

「男模射手」重返新北！呂政儒戴皇冠重磅加盟國王

造勢場外零維安「可自由走動」　目擊者：眾人騷動救川普一命

蛋蛋的哀傷...台中貨車與休旅車相撞　超衰蛋商頂高溫清路面

獨／LMFP大廠經理變內鬼！竊19.44億商業機密　泓辰材料回應了

川普槍擊案後！國民黨率團出席共和黨代表大會　維安升級曝光

最帥花藝師目睹燒屍現場！　「竟和大體對眼」恐怖下場曝光

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

20歲女大生載3同學出遊　對撞小貨車側翻

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

更多熱門

相關新聞

把媽媽的畫「秀」在老屋上！ 彰化女兒舉辦《厝邊佇佗位》展覽

把媽媽的畫「秀」在老屋上！ 彰化女兒舉辦《厝邊佇佗位》展覽

真理大學教授王鏡玲，出生在彰化市，她不僅將母親在世時的畫作放大，以自家老家做為畫牆，一幅幅展現在民眾的眼中，還收集里民老照片，可以看到歷史的更迭與過往生活的縮影，甚至還有手繪街道圖，將房舍全縮在牆壁內，日前在福安里149巷弄內舉辦「厝邊佇佗位？」更是受到深刻的好評。

彰化國道3號「3車追撞」　1死1傷

彰化國道3號「3車追撞」　1死1傷

即／國3和美段大貨車追撞！1駕駛無生命跡象

即／國3和美段大貨車追撞！1駕駛無生命跡象

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

關鍵字：

彰化方向盤貨櫃車追撞Wowtchoutyoutube

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面