國3和美段死亡車禍　貨櫃車追撞影像曝！駕駛趴擋風玻璃不治

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號彰化縣和美路段、南下194.8公里處昨(14日)傍晚5點16分發生2輛貨櫃車、1輛轎車追撞事故，行駛在後方的貨櫃車不明原因往前追撞，車頭瞬間被削掉一半，49歲葉姓駕駛噴飛趴在擋風玻璃，重傷送醫不治，副駕駛許姓女子受傷但自行脫困，車禍肇事原因待釐清，今天車禍行車記錄器影像在網路曝光，相當驚悚。

▲國三和美路段死亡車禍。（圖／民眾提供）

今天youtube「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」po出一段影片，是昨天國道3號194.8公里和美路段死亡車禍行車記錄器影片，可以看到當時內側車道雖然回堵，但用路人保持車距前進，當時後方的橘色貨櫃車疑似沒有閃避、也沒有踩煞車就追撞前方白色貨櫃車。

白色貨櫃車遭撞後車體瞬間變形、而葉男駕駛的貨櫃車車頭被削掉大半，人就趴在擋風玻璃上，司機的女友坐在副駕駛座已自行爬出來，消防人員出動三用油壓破壞剪配合頂舉桿、鍊條製造潰縮後的駕駛空間，救下趴在方向盤的駕駛，救出時已無呼吸心跳，送院前宣告死亡。

國道警方表示，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道，變換車道時請注意車側狀態，以維護自身及他人的行車安全，至於車禍肇事原因待釐清。