驚悚畫面曝光！國3同路段昨1死…今5車追撞8傷「2人無呼吸心跳」

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導



國3南向195K彰化和美段今（15）日傍晚5時04分發生5車追撞事故，占外車道，造成後方回堵4K遠。消防局據報後，已調派線西、東區、伸港分隊前往救護。初步統計現場傷者有8人、受困3人，已知有2人失去呼吸心跳，由於昨天同路段南下194.8公里處昨日傍晚5點16分才發生2輛貨櫃車、1輛轎車追撞，釀49歲葉姓駕駛送醫不治，今天又發生車禍，讓人相當的震驚。

彰化縣消防局今天傍晚17點04分據報，國道3號195.2公里南下外側和美轄區發生多輛車追撞意外，救災車組到達，現場為5台車輛(3大貨車、1自小客，1廂型車)相撞，共有8名傷者，其中有3人受困車內，立即啟動多重傷病患機制，由和美分隊小隊長周凱迪指揮搶救。

車禍現場一片狼藉，其中有輛黑色轎車被削掉一大半，車體被撞成廢鐵，白色廂型車凹陷、有人受困，乘客手落在窗外，血流到車外，相當驚悚；還有輛白色貨櫃車頭撞到變形，掉在道路，令人怵目驚心。

國道三號彰化縣和美路段昨天傍晚南下194.8公里處，昨日才發生2輛貨櫃車、1輛轎車追撞事故，行駛在後方的貨櫃車不明原因往前追撞，車頭瞬間被削掉一半，49歲葉姓駕駛噴飛趴在擋風玻璃，送醫不治，副駕駛許姓女子受傷但自行脫困，車禍肇事原因待釐清；今天又於同路段距離400公尺處發生重大車禍，讓用路人相當震驚。