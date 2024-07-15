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員林7／17晚上8點送肉粽！中年男輕生里長募款送煞　路線曝光

▲林厝里將於17日晚上舉辦送肉粽。（圖／翻攝自林厝里長蕭富子臉書）

▲林厝里將於17日晚上舉辦送肉粽。（圖／翻攝自林厝里長蕭富子臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

注意！繼日前花壇鄉送肉粽後，員林市八卦山下林厝里也將於後天晚上舉行送煞科儀，據悉亡者是一名社頭中年男子，因厭世跑回里內自家老宅輕生，里長為了祈求里內民眾出入平安，發動募款，17日白天舉辦完告別式後，當天晚上8點到11點舉辦送肉粽、跳鐘馗的儀式，路線是沿著山腳路→東西向快速道路下方平面道路→送出海。

此起送肉粽科儀即將在17日晚上林厝里登場，里長蕭富子說，據她了解該名中年男子是社頭鄉人，當完兵後，幾十年來找不到合適的工作，從此心情鬱悶，14日晚上跑回明聖宮下方在他自家廢棄老宅內輕生，為了里民大家的平安，她也決定募款將於17日出殯當天晚上，為全里民舉辦送煞科儀。

▲林厝里將於17日晚上舉辦送肉粽。（圖／翻攝自林厝里長蕭富子臉書）

▲林厝里將於17日晚上舉辦送肉粽。（圖／翻攝自林厝里長蕭富子臉書）

由於日前花壇鄉因送肉粽沒公告路線、也因為時間從晚上8點進行到11點，長達3小時被民眾罵爆，最後才緊急踩剎車，後來將送煞時間縮短為10點到11點進行，這才平息眾怒。

蕭富子強調，送煞時間及路線是由禮儀社決定，時間從晚間8點到11點進行，路線很簡單，沿著山腳路、東西向快速道路下方平面道路，將煞送往鹿港出海，希望都是為了祈求里民平安，請里民多加配合，避免沖煞。

▲林厝里將於17日晚上舉辦送肉粽。（圖／翻攝自林厝里長蕭富子臉書）

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