中共三中全會今登場　黨領導主旋律「全面深化改革」讓百姓有感

▲ 中共第二十屆二中全會去年2月28結束，原訂同年10月召開的三中全會延遲近一年，今在北京召開 。（資料圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆三中全會今（15）日至18日在北京召開，比慣例晚近一年。從去年開始，主流外媒多方臆測中共因經濟低迷，內部可能出現意見不一。大陸黨媒近期則以各種報導評論為本屆三中全會暖身，聚焦此次是十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，預料將針對財政稅改、民營企業與外資外商、刺激內需，以及多方面民生領域等重大經濟議題釋出改革，目標讓老百姓有感、外資營商有信心，「進一步全面深化改革」是主旋律。

中共中央政治局於今年6月27日召開會議，宣布第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱三中全會）於今15日至18日，一連4天在北京召開，會議主題是「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。出席者為370多名中共中央委員、候補委員，包括中共領導班子，以及各中央機關、省市及軍方高層，本次會議最後一天18日將發表會議公報，預料大陸國家主席習近平將出席會議發表重要講話。

原定去年秋天召開的三中全會一再「推遲」到今年7月中才舉行。依照往例，每屆三中全會針對經濟改革發展作出重大決策，經歷疫情後的大陸經濟確實需要比強心針更有利的刺激，上個月27日中共中央政治局會議也指出，三中全會將審議《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，外界預料會議將推動高質量發展和高水平對外開放作出重大部署，「進一步全面深化改革」成為關鍵詞，也是主旋律。

大陸黨媒《人民日報》從12日起推出專題報導「緊扣推動中國式現代化 進一步全面深化改革」系列，為本屆三中全會暖場。標題依序是《把黨的領導貫穿改革各方面全過程》、《人民有所呼，改革有所應》、《以開放促改革、促發展》，內容圍繞以黨領導全面深化改革、促進民生需求與惠民，推進中國式現代化等問題。

不只黨媒為三中全會鋪陳將有改革經濟新氣象，習近平8日在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班時，主動提到中共三中全會即將召開，並且點出該會議聚焦主題是「中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放」。

對照習剛上任2013年召開的中共第十八屆三中全會，首次提出「全面深化改革」，同時設立「中央全面深化改革領導小組」，11年後的二十屆三中全會則是「進一步全面深化改革」，兩者相呼應意味濃厚。

▲習近平5月在山東濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重要講話 。（圖／翻攝 新華社）

時間再往前推進，中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月召開黨的二十屆三中全會後，不到一個月，習近平5月23日在山東考察期間與企業和專家召開座談會。當時大陸黨媒《人民日報》指出，（習）即深入地方考察調研，並就進一步全面深化改革聽取意見建議。

當時與會代表有大陸國有企業、民營企業、外資企業、港澳台資企業、專精特新「小巨人」企業、大陸個體工商戶的代表，經濟領域的專家學者等人。發言內容聚焦，建立健全民營企業治理體系、優化外企營商環境、優化區域生產力布局等建議。

座談會上，德國博世（中國）投資有限公司總裁徐大全分享企業知識產權在中國大陸得到有效保護，並且提出優化外資企業營商環境建議。習近平回應，「我們致力於營造公平競爭的環境，不會因為是外資企業就將其擠出中國市場。我們開放的大門會越開越大。」

▲ 本屆三中全會主旋律是「進一步全面深化改革」。（圖／翻攝 新華社）

習近平也在此會議釋出多項訊號， 像是核心科技攻關、支持民營企業加強信心、吸引外資外商良好營商環境、促進內需等多方面提出新的改革措施，並針對就業、增收、生育、入學、住房、養老等民生領域，預料都是本屆三中全會重點。

另外，大陸國務院總理李強今年李強今年以來共召開3次經濟座談會，近期與專家、企業家座談會，綜合會議內容財稅系統改革、人工智能發展都是三中全會推動重點。其中，新一輪財稅體制改革，有望完善中央與地方財政事權和支出責任劃分，讓債台高築的地方政府能真正喘口氣。

如今大陸面對疫情後疲軟經濟，以美為首的各種圍堵、卡脖子，國際地緣政治風險增加、美國大選在即等不確定因素，導致經濟發展及國際政治交往也遇到不少挑戰或被動打壓。

本屆三中全會將如何從「進一步全面深化改革」推動「高質量發展」和「高水平對外開放」，此次中共中央最高層級會議，將端出什麼樣經濟改革政策，達成目標2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，引發外界關注。