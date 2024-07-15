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大陸 大陸焦點 特派現場

中共三中全會「深入改革」台商也受惠？　丁鯤華：盼從指導意見爭取

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲中共第二十屆三中全會今天登場。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆三中全會今（15）日至18日在北京召開會議主題是「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，預料將有重大經濟議題釋出改革方案，台商是否有望在這一波改革受惠？台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問也分析，「台商確實可以在大陸政體經濟復蘇得到一些利益」，但三中全不會專門針對港澳台制定政策，加上台商在大陸民營企業佔比較小，期盼從指導意見去爭取。另外，相關財稅比例改革，是外界最關注焦點之一。

中共中央政治局於今年6月27日召開會議，宣布第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱三中全會）於今15日至18日，一連4天在北京召開，會議主題是「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。出席者為370多名中共中央委員、候補委員，包括中共領導班子，以及各中央機關、省市及軍方高層，本次會議最後一天18日將發表會議公報，預料大陸國家主席習近平將出席會議發表重要講話。

依照往例，每屆三中全會針對經濟改革發展作出重大決策。上個月27日中共中央政治局會議指出，三中全會將審議《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，外界預料會議將推動高質量發展和高水平對外開放作出重大部署。「進一步全面深化改革」成為三中全會關鍵詞，也是主旋律。

三中全會聚焦經濟改革有哪些方向？丁鯤華首先指出幾個核心問題，像是企業經濟產業結構調整沒有達到原先的理想、通縮、財稅改革、提升外資經商環境。「最大的問題還是大陸內部經濟，包括投資意願、消費意願，我個人認為三中全會在這方面有比較大幅度調整或放寬，如果以擠牙膏方式釋放政策，老百姓感受不到，畢竟今年已經過了一半。」

丁鯤華也假設，如果大陸經濟在年底維持一定狀況，達到整個年度GDP5%，一直延續到明年還是5%，未來兩年到三年的大陸經濟會將會整個復甦，因此政策方向以及後續執行力速度極為關鍵。

「大陸政策有遞延性，由中央提出核心政策，部委在核心政策指導下，再去做其他的調整，之後再傳遞到各省市、各地方。」丁鯤華進一步說，「這種傳遞效應可能要3個月或10個月以後才會執行，但是今年已經過一半，必須加快政策傳遞與執行力才有效果。」

▲▼中共前領導人鄧小平、第一任妻子 張錫瑗、第三任妻子卓琳（全家福）。（圖／記者任以芳攝於鄧小平故里旅遊區）

▲中共前領導人鄧小平於1978年展開改革開放，推動大陸重大政治和經濟改革計劃。（圖／翻攝 鄧小平故里展區）

回顧過去鄧小平時期改革開放，台商是最大投資群體也是受惠者之一。如今40多年過去，過去大陸高速發展的經濟引擎在2019年以前早就出現緩降，尤其歷經疫情衝擊後變得更加疲軟無力，本屆三中全會聚焦「進一步全面深化改革」，外界關觀望以習近平為主的中共領導班子將釋出什麼重磅政策，台商台企能否有再次受惠可能性？

丁鯤華則指出，過去30年台商在大陸投資比例大，在大陸民營企業比重較高，如今台商佔比越縮越小。「估計三中全會這種國家級的會議，不會有針對性政策，或許有指導意見，就算有指導意見也不會專門針對港澳台這一塊做出特別呼籲。」

「大陸整體經濟復蘇腳步較慢，跟其他發達國家相比稅收比例偏高，還有其他的限制。」丁鯤華也舉出，銀行貸款融資約束較多，房地產問題也制約整體經濟安排與發展。因此，外界也觀望，三中全會釋出政策改革，若能幫助全面性的經濟復甦，「台商確實可以在經濟復蘇當中得到一些利益。」

▲▼ 全國台企聯榮譽會長丁鯤華 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯榮譽會長丁鯤華 。（圖／記者任以芳攝）

丁鯤華進一步說，「台商本身會不會有更直接的利益，可以根據三中全會提出改進方法，透過台企聯通過國台辦在大陸宣佈規範當中去爭取，可能是我們今年下半年要做的一個主要工作。」

最後，談及大陸對外挑戰困境，丁鯤華表示，「美國結合盟友對大陸打壓，吃相越來越難看。之前以國家安全為由，針對大陸電信系統，現在打壓大陸外銷最有競爭優勢，成長比例最高的『新三樣』。」

丁鯤華指出，大陸「新三樣」-電動車、鋰電池、光伏產品，被美國以大陸政府補貼的理由加征高額關稅，歐盟、日、韓也跟進。大陸新興產業群產能充沛，投入巨大科研經費，如今外銷受阻，只能在國內市場廝殺，競爭激烈。

「現階段大陸碰到的問題，不是經貿的問題，真正的核心原因還是地緣政治。」丁鯤華表示，預料三中全會釋出一些新政策，像是全力發展人工智能，美國一定會重新打壓，甚至封鎖大陸所有高科技對外出口的管道，會是比較頭痛的問題。

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