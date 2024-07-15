懷孕出血沒收入！AA尪「狂討水電費」：沒錢找娘家要　她超心寒

▲很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制。（示意圖／CTWANT）

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很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制，一人一半、誰也不欠誰。不過就有一名女網友發文勸世，真心建議交往多年的男女朋友，如果還是AA的話可以分手了。

原PO在《婚姻家庭甘苦談》表示，目前月薪4萬、老公月薪12萬；她透露，婚前奉行AA，畢竟誰也沒必要為別人養男女朋友，沒想到交往5年結婚，一路AA，婚後也是，「他買房子我付100萬，買車子我付50萬，都是老公名字，水電是我要負責，因為他說他買房子了。」

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原PO指出，記得懷老二出血臥床不能動，整整3個月沒收入，「我問老公能不能付水電費？他只是冷冷回我，去找妳娘家要錢，我也不知道哪來的勇氣還能生完老二活到現在，直到老二6歲的時候，正值疫情我失業了，0收入，老公還是跟我要水電的錢。」

原PO嘆，不僅如此，買香蕉32元也是一毛不能少，「那瞬間，我清醒了，笨女人不醒就等著笨到死，於是我離婚，離開了折磨我快20年的婚姻。」她認為，AA是一個沒用的男人想不付錢的藉口，真正的男人不會計較1塊錢、、2塊錢。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「房子登記老公的，一看就有問題，真的太傻了」、「如果什麼都靠自己，那結婚要幹嘛」、「恭喜妳想通了！自己賺的錢自己花」、「現在脫離苦海了，一切會更好的」、「他只是需要一個人搭夥」。

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