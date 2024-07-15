女董疑「預謀懷孕」逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

▲有多名受害者投訴質疑正能與宏茂光電董事長涉及偽造票據、洗錢，期盼司法能為他們討回公道。（圖／投訴人提供）

圖文／CTWANT

正能光電與宏茂光電公司董事長簡達益、郭佳瑜涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，台北地院裁定羈押簡男，郭女則因懷孕停止羈押。有多名受害者加碼向本刊投訴，簡男、郭女去年聯手對外募資上億元，卻狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，整起事件簡直是「大型詐騙案」，且2人還涉及偽造票據、洗錢，目前已有多位受害人提起告訴，期盼司法能為他們討回公道。

正能光電創立於2009年，資本額3億元，號稱全球佈點16公司，主要商品是背光模組之光學膜片成型與加工；宏茂光電創立於2016年，資本額2億265萬元，主要商品是充電樁的系統整合及模組化、智能電動車場管理等。

受害者們聯合指控，郭女、簡男欠下鉅款，卻以即將上市的名義為誘餌，向他們秀出公司的平面媒體報導，誆說有跟哪家公司大廠合作簽約，到處向市井小民增資借款，「票隨便開、隨便跳」，整個事件是擺明設計好的圈套，受害者根本求助無門。

▲受害者們指控，正能與宏茂光電以公司股票即將上市的名義為誘餌，向市井小民增資借款，擺明是設計好的圈套。（圖／投訴人提供）

投訴人呂先生表示，他是經朋友介紹認識簡達益，簡年紀大約50歲上下，與郭佳瑜是情侶關係，而宏茂光電的財務長胡女則是簡的前任，3人男女關係頗為複雜。

呂先生指出，起初簡達益邀請他擔任正能光電的顧問，並告知有許多有關AI或充電站等各式專案項目將會推行，請他幫忙尋找投資者，以增資取得「股份」的方式作為條件，請投資者們先預借資金，票據押2個月為期限，之後會返還利潤及本金。

呂先生說，他找來的投資人發現跳票後，先後找上郭、簡討要說法，卻遭2人拒之門外，甚至遭對方提告，其中他找來的吳先生被告重利罪，而張先生不僅借出300萬元討不回來，還被捲入正能、宏茂涉及不法的金融犯罪案件當中，公司也因此而倒閉。

張先生對此說明，他先前成立公司，過去曾與簡達益有合作關係，當時公司也急需擴展業務，簡藉機要求他幫忙處理發票單據，以此作為2間公司的合作項目，沒想到簡達益因開立虛假發票、向銀行詐貸上千萬元，早已遭到檢調盯上，最後法院還裁示羈押，目前人在收容所當中，他借出300萬元討不回來後，公司的資金因而斷鏈，今年初已停止營業。

呂男等5人感嘆道，郭女、簡男不僅只有詐騙、違反證交法，2人在「騙錢」的過程中，甚至還涉及偽造票據、洗錢等不法情事，目前簡男已遭檢調逮捕送辦羈押中，郭女則疑似為了避免被羈押而「預謀懷孕」，希望院檢調能及時阻止2人將不法所得洗出海外，幫助他們多少拿回自己「遭詐騙捲走的錢」。

記者上週五（7月5日）即去電宏茂光電，但至截稿前均無回應。

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