　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女董疑「預謀懷孕」逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

有多名受害者投訴質疑正能與宏茂光電董事長涉及偽造票據、洗錢，期盼司法能為他們討回公道。（圖／投訴人提供）

▲有多名受害者投訴質疑正能與宏茂光電董事長涉及偽造票據、洗錢，期盼司法能為他們討回公道。（圖／投訴人提供）

圖文／CTWANT

正能光電與宏茂光電公司董事長簡達益、郭佳瑜涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，台北地院裁定羈押簡男，郭女則因懷孕停止羈押。有多名受害者加碼向本刊投訴，簡男、郭女去年聯手對外募資上億元，卻狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，整起事件簡直是「大型詐騙案」，且2人還涉及偽造票據、洗錢，目前已有多位受害人提起告訴，期盼司法能為他們討回公道。

正能光電創立於2009年，資本額3億元，號稱全球佈點16公司，主要商品是背光模組之光學膜片成型與加工；宏茂光電創立於2016年，資本額2億265萬元，主要商品是充電樁的系統整合及模組化、智能電動車場管理等。

受害者們聯合指控，郭女、簡男欠下鉅款，卻以即將上市的名義為誘餌，向他們秀出公司的平面媒體報導，誆說有跟哪家公司大廠合作簽約，到處向市井小民增資借款，「票隨便開、隨便跳」，整個事件是擺明設計好的圈套，受害者根本求助無門。

受害者們指控，正能與宏茂光電以公司股票即將上市的名義為誘餌，向市井小民增資借款，擺明是設計好的圈套。（圖／投訴人提供）

▲受害者們指控，正能與宏茂光電以公司股票即將上市的名義為誘餌，向市井小民增資借款，擺明是設計好的圈套。（圖／投訴人提供）

投訴人呂先生表示，他是經朋友介紹認識簡達益，簡年紀大約50歲上下，與郭佳瑜是情侶關係，而宏茂光電的財務長胡女則是簡的前任，3人男女關係頗為複雜。

呂先生指出，起初簡達益邀請他擔任正能光電的顧問，並告知有許多有關AI或充電站等各式專案項目將會推行，請他幫忙尋找投資者，以增資取得「股份」的方式作為條件，請投資者們先預借資金，票據押2個月為期限，之後會返還利潤及本金。

呂先生說，他找來的投資人發現跳票後，先後找上郭、簡討要說法，卻遭2人拒之門外，甚至遭對方提告，其中他找來的吳先生被告重利罪，而張先生不僅借出300萬元討不回來，還被捲入正能、宏茂涉及不法的金融犯罪案件當中，公司也因此而倒閉。

張先生對此說明，他先前成立公司，過去曾與簡達益有合作關係，當時公司也急需擴展業務，簡藉機要求他幫忙處理發票單據，以此作為2間公司的合作項目，沒想到簡達益因開立虛假發票、向銀行詐貸上千萬元，早已遭到檢調盯上，最後法院還裁示羈押，目前人在收容所當中，他借出300萬元討不回來後，公司的資金因而斷鏈，今年初已停止營業。

呂男等5人感嘆道，郭女、簡男不僅只有詐騙、違反證交法，2人在「騙錢」的過程中，甚至還涉及偽造票據、洗錢等不法情事，目前簡男已遭檢調逮捕送辦羈押中，郭女則疑似為了避免被羈押而「預謀懷孕」，希望院檢調能及時阻止2人將不法所得洗出海外，幫助他們多少拿回自己「遭詐騙捲走的錢」。

記者上週五（7月5日）即去電宏茂光電，但至截稿前均無回應。

延伸閱讀
正能宏茂涉詐貸1／破百受害者怒控2董座開芭樂票　疑捲款上億元藏匿海外
娛樂報報／野生拐拐出沒東區...美女閨蜜幫慶生
直播開講1／蜆仔演藝事業超展開　合作暗黑IU跨足成人產業

ET快訊
全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化
新竹6歲女童「腳二度灼傷」　單親媽多次留她在家
21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝
暗殺川普槍手想「加入射擊俱樂部」　高中同學曝：技術太差被拒
24歲孫安佐不跟家裡拿錢！「狄鶯孫鵬常吵離婚」讓他變了
全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

台南魚塭暗夜草叢火警！婦持水瓢滅火…失足跌落池中溺斃

高醫驗毒出包重挫司法威信　揭2部會互踢皮球內幕

竹北光明商圈公園出現可疑男　目擊者：他拿棒棒糖誘拐小孩

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

女董疑「預謀懷孕」逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

聯結車違規載超長鋼筋 迴轉掃爛旁邊休旅車！

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

台南魚塭暗夜草叢火警！婦持水瓢滅火…失足跌落池中溺斃

高醫驗毒出包重挫司法威信　揭2部會互踢皮球內幕

竹北光明商圈公園出現可疑男　目擊者：他拿棒棒糖誘拐小孩

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

女董疑「預謀懷孕」逃羈押　聯手董座男友、男友前任騙上億

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

大谷翔平半季狂掃117支安打　道奇45年來第一人

近6年有打溫網必奪冠！　謝淑薇謙虛謝波蘭搭檔：帶我回中央球場

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

拜登橢圓辦公室演說籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

「Nissan 7人座X-Trail」印度預告發表！超大天窗、L2輔助配備豐富

台南魚塭暗夜草叢火警！婦持水瓢滅火…失足跌落池中溺斃

給人仙氣感的白花香好溫柔！打造夏日的一抹清晨微光

台積電翻紅漲5元至1045　指數漲逾百點收復2萬4

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

即／桃園龜山5車嚴重車禍　1死3傷

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

基隆男遭重機撞飛　小腿骨折送醫

更多熱門

相關新聞

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

正能與宏茂光電涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，正能董事長簡達益和宏茂董事長郭佳瑜6月遭調查局搜索約談，簡被裁定羈押，郭則因懷孕停止羈押，而這2間公司犯行不只於此，有多名受害者指控2人在2023年間聯手對外募資，佯稱國外資金將注入，短期需資金周轉，結果狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，遭騙者破百人，詐騙金額粗估至少上億元。

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

現場早知有人拿槍　FBI驚特勤局沒作為

現場早知有人拿槍　FBI驚特勤局沒作為

肯亞發現7具肢解女屍　憂邪教連環殺人

肯亞發現7具肢解女屍　憂邪教連環殺人

三重警枉死　親屬泣嘆：才跟兒子討論出遊計畫

三重警枉死　親屬泣嘆：才跟兒子討論出遊計畫

關鍵字：

周刊王簡達益郭佳瑜正能光電宏茂光電

讀者迴響

熱門新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

郭品超嘆「台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

富士山「連環山難」已5死！日發布緊急警告

本周可能有颱風！　預估路徑曝

《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面