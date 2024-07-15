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百人怒控2光電董座開芭樂票　疑捲款上億藏海外

正能光電與宏茂光電涉嫌開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，如今又有投資人跳出來指控遭2家公司負責人詐騙吸金。（圖／宏茂光電提供／本刊繪圖組）

▲正能光電與宏茂光電涉嫌開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，如今又有投資人跳出來指控遭2家公司負責人詐騙吸金。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

正能與宏茂光電涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，正能董事長簡達益和宏茂董事長郭佳瑜6月遭調查局搜索約談，簡被裁定羈押，郭則因懷孕停止羈押，而這2間公司犯行不只於此，有多名受害者指控2人在2023年間聯手對外募資，佯稱國外資金將注入，短期需資金周轉，結果狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，遭騙者破百人，詐騙金額粗估至少上億元。

正能光電創立於2009年，資本額3億元，號稱全球佈點16公司，主要商品是背光模組之光學膜片成型與加工；宏茂光電創立於2016年，資本額2億265萬元，主要商品是充電樁的系統整合及模組化、智能電動車場管理等。

這次出面向本刊指控正能光電、宏茂光電「惡意詐騙」者共有5位，呂姓受害人損失1000萬元，賴姓受害人50萬元，許姓受害人300萬元，吳姓受害人100萬元，張姓受害人300萬元，5人都是在去年中至去年底相繼受害。

有5位受害者出面向本刊指控正能光電、宏茂光電「惡意詐騙」，他們表示遭簡男、郭女騙走1750萬元。（圖／記者黃鵬杰攝）

▲有5位受害者出面向本刊指控正能光電、宏茂光電「惡意詐騙」，他們表示遭簡男、郭女騙走1750萬元。（圖／CTWANT提供）

呂姓受害人表示，他是經過朋友介紹與簡男相識，進而認識郭女，而郭自2023年年中開始央求他幫忙召集手頭有閒置資金的朋友，約到正能光電公司聽取簡報說明，自己則不疑有他，幫忙介紹。

簡男在會議上宣稱正能與宏茂光電在全球各地都有分公司，甚至取得巴林皇室的許可貸款，另在中國廈門設有電動車項目，但當時2家公司急需資金周轉，希望投資人能出錢幫忙度過難關，等國外資金到位後，可給予借款金額約一成作為回報，呂男因而將賓士車拿去抵押借貸，借出900萬元給2人當作周轉金，雙方約定2個月連本帶利返還1030萬元。

呂男痛批，他在第一期有拿到分潤，但第二個月竟直接跳票，他向郭女、簡男詢問，對方開始不認帳，還反過頭來對外宣稱是僅「借貸」，還報警提告他「侵占」賓士車，甚至去通報遺失、尋獲，讓人感覺前後言行矛盾，且相當莫名其妙。

呂男指出，郭女、簡男在事前以「募資」為由，並召開小型說明會，對他與其他人下話術、畫大餅，再以支票拐騙大家的現金，許多人在第二期開始未收到還款，軋票下去才從銀行方得知手上的支票實際上是銀行拒絕往來戶。

呂男表示，許多投資人驚覺有異後，前去2家公司向簡男、郭女討要說法，而2人每每都以「有在努力談其他合約、會努力還錢」等理由搪塞，直到6月從新聞得知簡男因向銀行詐貸遭收押，郭女公司仍對外硬拗說並非募款增資、而是借貸，受害人們才驚覺這是一場布局已久的「大型詐騙案」，後續紛紛組成自救會，希望能討回自己的「血汗錢」。

記者5日即去電宏茂光電，但至截稿前均無回應。

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