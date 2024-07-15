川普親曝右耳外還有「1傷勢」！　餘悸猶存：我原本應該死了

▲川普右耳中彈流血，仍向支持者高舉右手大喊「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日遭到槍擊後，14日接受《紐約郵報》的採訪時，親自還原了槍擊當時的更多細節。他說，他只有耳朵受傷簡直就是奇蹟，連醫生都不敢相信。事發當下維安人員隨即衝上來保護他，而他則是忙著告訴對方，自己的鞋子掉了要撿鞋。他同時也表示，除了右耳中彈外，自己的右前臂也出現大片瘀傷。

川普14日為參加共和黨全代會搭乘私人飛機前往密爾瓦基，而他在機上則接受《紐約郵報》的專訪，分享自己遭到暗殺未遂的「超現實經驗」。川普直言，「我原本不應該在這裡，我應該已經死了。」

他中彈的右耳經過治療後纏上一個寬鬆的大繃帶，他說，「連醫院的醫生都說沒見過這種情況，更稱之為奇蹟。」

川普回憶道，如果他當時沒有稍微向右轉頭看那張非法移民的圖表，子彈就會直接射進他的頭部，但因為他轉頭，所以子彈只扯掉他耳朵上的一小塊肉，鮮血則濺到他的額頭和臉頰。

▲川普中彈時正在說明一張有關非法移民數據的圖表。（圖／達志影像／美聯社）



當時特勤局特務撲上台將他團團包圍，並打算將他帶離舞台時，他仍想繼續與支持者講話，但特務告訴他不安全，必須立刻把他送往醫院。他感嘆道，槍手開槍後，特務們就像「守備隊員」一樣朝他衝了過來。

除了耳朵上的傷口外，他也解開了自己的白色長袖襯衫，露出右前臂上的大片瘀青，疑似是在舞台上被撲倒時所導致的。

他也特別還原了有關鞋子的疑問。在多個槍擊現場影片中，當特務試圖將川普帶離現場時，川普不斷說道，「等等，我要拿我的鞋子。」川普為此解釋稱，「特務太用力了，我的鞋子都掉了。」

儘管事後美國特勤局遭控有嚴重疏失，才會讓川普陷入被暗殺未遂的危機中，不過他仍稱讚特勤局人員的英勇行動，並表揚他們一槍就擊中在距離舞台約130碼外屋頂上的槍手。

▲川普在混亂之中被隨扈撲倒。（圖／達志影像／美聯社）



川普說，「他們一槍就擊中了他的雙眼中間，他們做得非常出色。」川普一邊說還一邊指著自己的眉心。

對於自己滿臉是血高舉拳頭的照片在全球瘋傳，川普表示，「很多人說這是他們見過的最具代表性的照片。他們是對的，而且我甚至沒有死。通常要死了才能有這樣的照片。」

他補充道，自己只是想繼續講話，雖然剛被槍擊了。當地醫院的醫生告訴他，他從未見過有人被AR-15擊中還能倖存。川普回憶道，「很多人說是運氣好或是上帝保佑，而我還在這裡。」

川普也表示，自己有意願參加在造勢活動上因保護家人而喪生的義消的喪禮。據悉，當天造勢活動上共有5.5萬名支持者到場。