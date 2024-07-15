併購案最新進度曝光！foodpanda總經理首揭外送員、消費者第一反應

▲foodpanda今年被Uber Eats買下。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今年5月宣布以9億5千萬美元現金（約308億台幣）併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，目前此併購案已送件公平會審查中。foodpanda台灣總經理黃逸華今（15）日首度受訪，揭露自併購案宣布後於消費者、外送員、商家的第一反應，也透露此案還在審查階段並未立案，因此是否會通過仍要靜待公平會決議。

▲foodpanda台灣總經理黃逸華。（圖／記者蕭筠攝）

針對此併購案，foodpanda台灣總經理黃逸華首度露面受訪，坦言今年3月確實有跟總部確認過那個時間點並沒有洽談合併計畫，而後續併購案則僅有總公司方協議討論，「那時候沒有讓在地子公司參與討論。」表示確實不清楚併購一案。

而併購案一出於外送員、餐廳、消費者是否有受到影響？黃逸華也說，併購案宣布後有特意關注營運狀況，「消息發布第1天，訂閱會員數取消比平常高，2天後說取消數據恢復正常。」外送員端則在第2、3周發現新加入外送員數字下滑，後積極採取行動如裝備優惠、線下實體招募活動等，進行3周活動後數據也回穩。

至於在餐廳部分數據一直持續穩定，強調還須觀察一陣子，「但新的餐廳會多問問題，例如併購時程等，並未影響簽約意願。」目前併購案進度部分，黃逸華透露：「這一項併購案仍在公平會審查中，公平會還在審查階段，還沒有立案。」目前首要目標仍是積極把台灣市場做好，提供物超所值的服務給消費者，且靜候公平會更新一步的訊息。