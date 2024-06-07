　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda祭出限時9元外送費。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送費9元起！外送平台「foodpanda」祭出最新3重超殺優惠了，不僅有限時21天平日限定「外送費9元起」，一次網羅全台超過6萬間餐廳可享優惠，加碼還有會員獨享外帶自取69折好康等，整個6月優惠不間斷，把握機會開訂。

foodpanda最新3大限時優惠快收，首推「外送費9元起」，6月10日起至6月30日平日限定早餐時段（6時至10時59分）、下午茶時段（14時至16時59分）外送費只要9元起，不僅全用戶皆可使用，優惠範圍更搜集全台超過6萬間餐廳，像是有弘爺漢堡、永和豆漿、五十嵐、五桐號、豆花莊等通通一次滿足，提醒優惠適用店家以APP顯示為主。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲pandapro會員有2大優惠可用。

6月周末更加碼pandapro會員可享「外帶自取69折起」優惠，全台店家皆適用，且使用次數、折抵金額無上限；以及至6月30日前使用中國信託foodpanda聯名卡單筆消費滿229元輸入優惠碼「快六多慧刷」，即享最高22%胖達幣回饋，最高回饋80胖達幣，搭配聯名卡原權益最高8%回饋，最高可領30%胖達幣回饋，每人限用1次，兌完為止，回饋之胖達幣於訂單完成後3天內存至pandapay帳戶，且須於7月7日前使用完畢，無折抵門檻，逾期將無法使用且不再補發。

【你可能也想看】

►大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天
►CoCo「3大人氣飲品買1送1」！　奶茶三兄弟、百香雙響炮要搶喝
►今天衝了！　速食店「買烤雞送炸雞」限時19天開跑

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

家樂福「食安專區」買1送1！飲料、麵條都有　滿額再送購物袋

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

家樂福「食安專區」買1送1！飲料、麵條都有　滿額再送購物袋

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

消費熱門新聞

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

泡麵10大排行榜出爐！賣場祭「買1送1」

妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨

全套麥當勞店員家家酒8月還有送！

今天就買！超商咖啡「買6送6」爽喝

7-11「大人版思樂冰」限時回歸

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

在台日本名人學生時期最愛美味

4大超商「端午連假優惠」快看！

全聯「博士級生菜」無土味秘密公開

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

更多熱門

相關新聞

foodpanda6月超殺優惠碼懶人包！

foodpanda6月超殺優惠碼懶人包！

外送小確幸快來了！外送平台「foodpanda」6月限定「超殺優惠碼」來了，不僅有漢堡王、達美樂買1送1，還有星巴克指定飲品第2杯半價、CoCo珍奶第2杯10元喝等好康，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

Uber Eats娶熊貓　勞動部今3方會議達成5項共識

Uber Eats娶熊貓　勞動部今3方會議達成5項共識

外送工會遞陳情書！公平會：會審慎評估

外送工會遞陳情書！公平會：會審慎評估

反外送合併！工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

反外送合併！工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

Uber Eats買1送1專區限時開搶

Uber Eats買1送1專區限時開搶

關鍵字：

外送平台外送費foodpanda

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面