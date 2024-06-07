全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

▲foodpanda祭出限時9元外送費。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送費9元起！外送平台「foodpanda」祭出最新3重超殺優惠了，不僅有限時21天平日限定「外送費9元起」，一次網羅全台超過6萬間餐廳可享優惠，加碼還有會員獨享外帶自取69折好康等，整個6月優惠不間斷，把握機會開訂。

foodpanda最新3大限時優惠快收，首推「外送費9元起」，6月10日起至6月30日平日限定早餐時段（6時至10時59分）、下午茶時段（14時至16時59分）外送費只要9元起，不僅全用戶皆可使用，優惠範圍更搜集全台超過6萬間餐廳，像是有弘爺漢堡、永和豆漿、五十嵐、五桐號、豆花莊等通通一次滿足，提醒優惠適用店家以APP顯示為主。

▲pandapro會員有2大優惠可用。

6月周末更加碼pandapro會員可享「外帶自取69折起」優惠，全台店家皆適用，且使用次數、折抵金額無上限；以及至6月30日前使用中國信託foodpanda聯名卡單筆消費滿229元輸入優惠碼「快六多慧刷」，即享最高22%胖達幣回饋，最高回饋80胖達幣，搭配聯名卡原權益最高8%回饋，最高可領30%胖達幣回饋，每人限用1次，兌完為止，回饋之胖達幣於訂單完成後3天內存至pandapay帳戶，且須於7月7日前使用完畢，無折抵門檻，逾期將無法使用且不再補發。